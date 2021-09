En campaña: el durísimo mensaje de Facundo Manes a días de las PASO

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Juntos, manifestó este lunes que la ciudad de Buenos Aires "parece acéfala" por la participación del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la campaña por la postulación de cara a las PASO de Diego Santilli su contrincante en la interna.

"La Ciudad parece acéfala hoy en día", consideró Manes en declaraciones con la radio online FutuRöck. Y añadió: "Parece que estamos en una pelea con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes".

Asimismo, el neurocientífico -impulsado en la interna de Juntos por el radicalismo- se mostró confiado en que su nómina hará una "muy buena elección" en las PASO del próximo domingo.





"Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos", volvió a denunciar Manes y remarcó: "No queremos que el domingo el búnker esté teñido de un solo color; no queremos que esté teñido de amarillo", en referencia a la lista macrista.



Reiteró su reclamo para que Santilli acepte participar de un debate y aseguró que esperará a que el exvicejefe de Gobierno porteño acepte "hoy, mañana" o cuando esté dispuesto a hacerlo, dijo.