Con protocolos anticovid, comienza el escrutinio definitivo de las PASO

Con mecanismos inéditos, cambios de sedes y estrictos protocolos de cuidado por la pandemia de coronavirus, se iniciará en todo el país el escrutinio definitivo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se disputaron el domingo último.



Al igual que ocurrió con las PASO, para las que se sumaron nuevas sedes de votación y se implementaron medidas sanitarias específicas, la covid-19 obligó también en esta instancia a fijar nuevos escenarios de trabajo.



Por ejemplo, en CABA el conteo final no se realizará esta vez en la Legislatura porteña, sino que se optó por otro edificio de la comuna, y en la provincia de Buenos Aires se decidió desdoblar el escrutinio en dos ámbitos diferentes.



De acuerdo con el cronograma establecido, la Justicia Electoral de cada distrito debe iniciar el conteo final de los sufragios en las 48 horas siguientes a los comicios (PASO), una vez concretado el escrutinio provisorio que finalizó ayer, con entre el 95 y el 99% de las mesas de todo el país escrutadas.



Además, quedó cumplido -sin inconvenientes- el plazo para la recepción de protestas o reclamos sobre posibles "vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas".



El Código Nacional Electoral establece que el escrutinio definitivo no debe interrumpirse, por lo cual los distritos más chicos podrían tenerlo terminado entre el jueves y el lunes próximo, pero, por ejemplo, para Buenos Aires se estima que durará un total de 10 días, con jornadas de 8 a 18, por ser la provincia con mayor volumen de votantes.



En CABA, el recuento de la elección porteña se iniciará hoy a las 18 en un edificio contiguo a la sede del Gobierno de la Ciudad, en el barrio de Parque Patricios, y no en el ámbito habitual, la Legislatura porteña.



Córdoba, la segunda en número de electores después de Buenos Aires, ya inició ayer el proceso del escrutinio definitivo, en el edificio de Tribunales Federales de la capital local, con la participación de los fiscales de las distintas expresiones políticas representadas en 23 listas en la provincia, se informó oficialmente.



A partir de hoy esa tarea se extenderá en la franja horaria de 8 a 20, hasta concluir el proceso de verificar las actas y los votos de cada una de las mesas y de las urnas que, según las estimaciones, podría concluir en la tarde del viernes o el sábado próximo.



Otra provincia con peso en cantidad de votantes, Santa Fe, arrancará también hoy a las 8 con el recuento final y, según el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, los resultados podrían estar entre el domingo y el lunes próximo, dado que "no se registraron impugnaciones de ningún tipo".