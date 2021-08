Cruces entre el oficialismo y la oposición por la visita de Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó a Mendoza como parte de una gira proselitista y fue acompañado en todo momento por Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo, cabezas de lista del Frente de Todos para el Congreso. Sin embargo, en la agenda del funcionario nacional no se previó ningún encuentro con representantes del Ejecutivo de la provincia y eso fue tomado como un desaire por el oficialismo local, quien no dejó pasar esta situación y expresaron su reclamo a través de las redes sociales.

La actitud de Guzmán sirvió para avivar las denuncias acerca discriminación que hace la Nación con Mendoza a la hora del reparto de fondos. El ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, fue el primero en poner de manifiesto el malestar.

Según Vaquié, son varios los temas locales que requieren de un compromiso por parte del Ejecutivo que comanda Alberto Fernández y que podrían haber sido consultados al funcionario nacional.

#MendozaDiscriminada



Lamentamos que la visita a la Provincia de @martin_m_guzman no haya incluido reuniones con el @mendozagobierno. La preocupación por la falta de fondos nacionales para combatir la Polilla de la Vid, el cepo a la exportación de carnes, (sigue uD83DuDC47) — Enrique Vaquié (@evaquie) August 27, 2021

El preocupante secretismo sobre la Ley de Hidrocarburos que puede perjudicar a Mendoza y la suba a las retenciones a la exportación de vino hubiesen sido parte de la agenda de temas. Todos estos asuntos son importantes para miles de pymes y mendocinos que trabajan y producen — Enrique Vaquié (@evaquie) August 27, 2021

Otro de los dirigentes radicales que se sumó a las críticas fue Gabriel Fidel. El presidente Agencia Mendocina de Innovación le reprochó a Guzmán que se le diera prioridad a la campaña antes que a los temas de gestión que necesitan de resoluciones urgentes.

No está bien que @Martin_M_Guzman haya visitado Mendoza y que con tantos temas importantes para resolver en la agenda Nación- Provincia, se priorice la campaña electoral. Hay problemas que atender y debería haber tenido una reunión institucional de trabajo con @mendozagobierno. — Gabriel Fidel (@gabrielfidel) August 28, 2021

Desde el justicialismo, el encargado de contestarle a Fidel fue Adolfo Bermejo, quien le "recordó" al radical que el gobernador Rodolfo Suarez forma parte de la campaña electoral al participar como candidato suplente por el oficialismo. Sin embargo, el ex parlamentario del Mercosur reiteró su parecer: "No puede venir un ministro nacional y no incluir en su agenda trabajar con las autoridades locales, aunque no sean de tu color político. Creo que estuvo mal, es mi opinión".