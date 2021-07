La Mesa de Enlace no se guardó nada contra el kirchnerismo: "Es un gobierno mentiroso"

Los presidentes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria hablaron durante las protestas del agro y no se guardaron nada. Según consideraron, el Gobierno "miente", y le pidieron que "dialogue y no destruya al país".

Los dirigentes rurales hablaron en la protesta cercana a la localidad de San Nicolás. El titular de Coninagro, Elbio Lauricia, comenzó haciendo referencia a uno de los temas que más preocupa al sector: el cierre de las exportaciones de carne vacuna. "Es inexplicable y perdemos todos", sintetizó.

Desde La Rural, Nicolás Pino pidió la apertura del diálogo, para mejorar una relación que se caracterizó por las medidas unilaterales que llegaron desde el gobierno de Alberto Fernández. "Será difícil la relación si no nos llaman a dialogar. Presidente, ayude a construir y no a destruir", expresó.

Uno de los discursos más duros fue el del titular de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. "No estamos dispuestos a que este Gobierno tire el país por la ventana", expresó al momento de explicar por qué el campo sacó los tractores a la calle.

Gobierno mentiroso

"Todos los días somos un poco más pobres en un país rico como la Argentina, por la inoperancia de los políticos que nos gobiernan", siguió. Las críticas no frenaron ahí: "Es un gobierno mentiroso, porque no asume los errores que comete y termina siempre echándole la culpa al campo de las decisiones que toma".

Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina, llamó a que no se detengan las protestas contra las medidas del gobierno. "El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país", indicó, exaltado.

El dirigente habló también de los incidentes que se produjeron en Tucumán antes de la llegada del presidente.

Infectadura. Así reprime a los ciudadanos la policía de @JuanManzurOK un 9 de Julio. Quieren evitar que @alferdez vea c sus ojos el repudio q provoca su visita en Tucuman.

La única respuesta a la gente de a pie son palos, patadas y mentiras. pic.twitter.com/bRkSQJBLYP — Luis Gasulla (@LuisGasulla) July 9, 2021

"Hoy hubo un acto lamentable porque al sector docente no se les permitió manifestarse en la cuna de la Independencia. No es así, queremos una Argentina libre que se pueda expresar. Elegimos en las urnas pero cuando alguien se equivoca queremos expresarnos", remarcó Achetoni.

Entre los reclamos del campo se encuentran el cepo a las exportaciones, el manejo de la pandemia y hasta la gestión de las vacunas que llevó adelante el Gobierno nacional.