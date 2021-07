Juan Grabois reapareció en televisión y se peleó con una famosa periodista

Después de largo tiempo, Juan Grabois reapareció en televisión y protagonizó un tenso cruce con la periodista Laura Di Marco cuestionándola por sus informes críticos con el kirchnerismo, además la trató de "macrista" y se peleó también con uno de los panelistas invitados al que mandó a "estudiar".

Invitado al programa La Trama del Poder, en el canal LN+, Grabois reconoció que está "desilusionado" con el gobierno de Alberto Fernández pero aseguró que "es infinitamente superior" a la gestión de Mauricio Macri. "Entre Guatemala y Guatepeor, prefiero Guatemala", resaltó. Asimismo, cuestionó que la Argentina se haya "convertido en una gran fábrica de commodities" y minimizó el clientelismo en los movimientos sociales.

"Es verdad que me desilusiono con el gobierno de Alberto Fernández, pero cuando escucho las pavadas que dicen los opositores, vuelvo a agradecer que esté Alberto y no Macri", enfatizó el dirigente social y se refirió directamente a Santiago Kovadloff, quien había estado minutos antes criticando al Ejecutivo actual: "Muestran una visión maniquea de que por un lado está el cambio y la esperanza y del otro lado está la autocracia, y descalifica de manera muy banal a los dirigentes políticos que no les gustan".

En ese sentido, alabó la gestión del Frente de Todos una comparación extraña: "Entre Guatemala y Guatepeor, prefiero Guatemala, y claramente el gobierno de Alberto comparado con el de Mauricio Macri es infinitamente superior en todos los campos".

La primera situación de tensión entre Grabois y Di Marco ocurrió cuando la conducta le remarcó al dirigente social que había criticado al Gobierno nacional por ser "progresista": "Yo no dije eso. Vos tenés como la costumbre de poner en boca de otros palabras que no dice, que es una forma también de descalificar al otro, poniéndolo en un lugar donde no puede expresar su pensamiento". Di Marco corrigió su dicho señalándole que su expresión correcta fue "progres y blanquitos", lo cual Grabois terminó reconociendo.

Por otro lado, Grabois fue consultado sobre los casos de clientelismo en los movimientos sociales: "Me parece un espanto. Pero también muchas empresas funcionan en una lógica corrupta, al igual que muchos sindicatos y medios de comunicación. Incluso muchos periodistas cobran sobres por debajo de la mesa, y eso no invalida los movimientos sociales. La inmensa mayoría de los militantes y las organizaciones sociales realizan una labor honesta".

"No conozco ningún dirigente social rico. Si vos conocés alguno, nombrámelo", apuntó Grabois, lo que generó otro encontronazo con Di Marco. "Yo conozco dirigentes sociales que tienen camionetas que jamás las podría comprar", disparó la conductora. Como la periodista se negó a darle nombres, el polémico dirigente se lo reprochó: "Hay que hablar con nombre y apellido. Si no, son acusaciones generales que demonizan el trabajo social. Qué triste es decir algo y no poder decir la persona que se denuncia".

La tensión continuó a lo largo de la entrevista y llegó a su punto más álgido cuando intervino el investigador Jorge Ossona al mencionar que se habían destruido 870.000 puestos de trabajo durante la cuarentena obligatoria. "Estás equivocado. Lo que estás diciendo no es cierto, es objetivamente falso. Vayan a estudiar", arremetió Grabois. Sin embargo, Ossona estalló ante los dichos del titular del MTE: "Mirá, a mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor serio que trabajo hace muchos años. Conozco muy bien los barrios populares y el modus operandi que tienen ustedes".