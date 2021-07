La encuesta que puso "cara a cara" a dos rivales del oficialismo mendocino

Omar De Marchi y Alfredo Cornejo. Dos aliados y rivales a la vez. Dos oficialistas de Mendoza y opositores nacionales que compiten en la previa al armado de las listas y cuya tensión interna roza el extremo de la ruptura en el frente Cambia Mendoza y también en Juntos por el Cambio. A poco tiempo del cierre del plazo para amar los frentes electorales y las listas, aún hay dudas sobre cómo quedará el armado de cada sector y De Marchi amaga con construir su propio espacio dentro o fuera de ese grupo.

Tanto, que hasta midió la posibilidad de "independizarse" y se puso frente a frente con Cornejo en el sondeo. Según una encuesta realizada por Elbio Rodríguez a pedido del diputado nacional, la idea de "armar algo distinto" al radicalismo y el PJ tienta a los mendocinos, pues el 70% de los encuestados optó por esa variante. Claro, no se especifica mucho y se sugiere que eso "distinto" puede incluir a peronistas y radicales, pues la pregunta apuntaba a si alcanzaba con peronistas o radicales o hacía falta algo distinto.

Una parte de la encuesta.

De Marchi pelea por un lugar protagónico en las listas del Frente de Cambia Mendoza y amaga con ir por afuera por el "copamiento" que siente que hace el radicalismo. Más en detalle, apunta a quienes serían cabeza de lista: Julio Cobos y Alfredo Cornejo. Por eso en la encuesta se preguntó de manera directa para saber si "es la oportunidad de De Marchi" o no. Las respuestas no fueron masivas para ninguna de las opciones, pero en la versión recortada de los resultados que los allegados al líder del Pro difundieron, De Marchi sale ganando. El 38% considera que "es momento de darle una oportunidad" a él y el 25% que "es preferible la experiencia de Cobos y Cornejo". La encuesta incluyó otras preguntas, pero los resultados no fueron difundidos.

En el frente a frente entre De Marchi y Cornejo hay una de cal y una de arena para cada uno. Cornejo tiene mejor imagen positiva y genera más confianza. Pero también tiene mayor imagen negativa o "desconfianza" de parte de los consultados. De Marchi tiene menos imagen positiva, pero menos opiniones negativas.

La comparación entre Cornejo y De Marchi.

La tensión interna entre el Pro y la UCR no ha cesado, aún incluso luego de la reunión que tuvo a los líderes de esos partidos y al ex presidente Mauricio Macri como invitado. De Marchi sondeó un cruce con otros partidos periféricos al oficialismo, pero son pocos los que creen que realmente puede romper la alianza. El temor es que se desintegre la estrategia "ecléctica" que llevó al poder a Cambia Mendoza en 2015: unir a todos para enfrentar al kirchnerismo.