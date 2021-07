Cierre de frentes: el intríngulis que enfrenta José Luis Ramón

José Luis Ramón ha dicho que quiere ser candidato a senador nacional y este lunes se lanzará oficialmente en esa dirección. Afirma que ha logrado armar listas en toda la provincia y sostiene que está dispuesto a competir en en soledad si no encuentra nadie que acepte las condiciones de Protectora para forjar una alianza. Pero al mismo tiempo, existirían negociaciones con otros espacios entre los que aparece el Frente de Todos.

En los últimos meses Ramón y el oficialismo nacional han trabajado en conjunto distintos proyectos. Uno de ellos es el de zona fría que beneficia a más de 400 mil usuarios de gas que a partir de ahora pagarán entre un 30% y un 50% menos de tarifa. Por eso, suena cada vez más fuerte la posibilidad de que Protectora se sume al Frente de Todos en los próximos comicios.

Sin embargo, hay dos temas puntuales que podrían empantanar esa estrategia. En primer lugar, el diputado nacional está convencido de que Protectora cuenta con un caudal de votos cercano a 10 puntos y no está dispuesto a sumarse a un espacio que no le de lugar a los ejes partidarios que forman el plan de gobierno de su partido.

Pero el segundo tema es que Ramón sueña con ser candidato a gobernador en 2023 y esa carrera la corre de atrás de otros anotados. Por ejemplo, la senadora Anabel Fernández Sagasti. Enrolarse en ese espacio complicaría las ambiciones de Ramón.

Al mismo tiempo, el líder de Protectora no le cierra las puertas a otras opciones pero siempre y cuando no sea una experiencia similar a la que vivió en el año 2017. En aquel entonces, conformó un frente electoral con el PI, Protectora, Masfe y otros espacios. El resultado fue catastrófico con una implosión interna que fragmentó el frente a poco de su creación.

Por eso no habría muchas posibilidades de que se sume al espacio que aspira a agrupar a todos los partidos que quedan boyando fuera del Frente de Todos y el Frente Cambia Mendoza. Es decir, un gran frente con el PD, el Partido Federal, el MendoExit, parte de la Coalición Cívica, el Partido Verde e incluso -si rompe con el oficialismo- el PRO. Ese super frente es una aspiración por la cual trabajan muchos referentes pero que aún no se ha consolidado y en el que no mencionan como posibilidad el arribo de Ramón.

El miércoles 14 de julio vence el plazo para presentar los frentes electorales. La cuenta regresiva está corriendo y ese día se revelarán las estrategias de cara a la PASO del 12 de septiembre.