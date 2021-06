Comenzó la "campaña sucia" contra los candidatos no alineados

Florencio Randazzo sufrió ayer la primera "gran operación" para dañar su imagen y expectativa electoral al trascender una reunión entre él y su antiguo jefe de campaña pero que hoy ocupa la Presidencia de la Nación, Alberto Fernández. En mayo, José Luis Espert fue denunciado por recibir aporte narco y en estos días Facundo Manes es sacudido desde las redes sociales.

En un fortísimo tuit, su vocero Juan Belén desmintió categóricamente la supuesta reunión entre Randazzo y Fernández. "Esta es una mentira absoluta. No estuvo, no está ni estará. Se vé que hay gente muy nerviosa con la conformación de un espacio nuevo, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni el macrismo".

Esto es una mentira absoluta. No estuvo, no está, ni estará...

Se ve que hay gente muy nerviosa con la conformación de un espacio nuevo, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo y el macrismo.

Landran Sancho... https://t.co/7RRkMls4MX — Juan Manuel Belén (@juan_belen) June 29, 2021

Esto último estará por verse. Es muy probable que a través de sus listas locales y seccionales muchos de los dirigentes que no pueden ser contenidos por los intendentes y referentes del oficialismo, y la oposición también, terminen apareciendo en sus boletas de concejales y legisladores provinciales. Esto no es nuevo. Preguntar por Francisco De Narváez en 2009, cuando fue la vía de salida a la presión kirchnerista y del PRO de las "listas testimoniales".

Ahora, Juntos por el Cambio también tiene esta incomodidad. Máxime si hay una lista de unidad luego de todas las discusiones que tienen en estos días. Los intendentes pretenderán acordar con esta lista opositora nacional para colocar allí algún amigo de la localidad.

Espert fue el otro "sacudido" por las denuncias recibidas sobre su relación con Federico Machado, un narcotraficante detenido en Neuquén quien puso su avión a disposición para que el economista presentara un libro de su autoría en esa Provincia. Hasta ese momento Machado se desenvolvía con total normalidad y nadie sabía de su actividad paralela. "Se lo pusieron,como siempre hacen los servicios de inteligencia", dijo, tajante, Elisa Carrió, una de las personas que no hizo mucho para que participe en las PASO de Juntos por el Cambio.

#Espert #Rosales

Tras la detencion del narcotraficante Federico 'Fred' Machado, a través de un comunicado Republicanos Unidos solicita una auditoria externa para definir con claridad las contribuciones anteriores y posteriores a la campaña 2019 de @jlespert y @luisrosalesARG pic.twitter.com/neSDncYMD9 — Ariel Festa (@TanitoFesta) April 24, 2021

La semana pasada el neurocientífico Facundo Manes también tuvo que soportar una oleada de denuncias por presuntas irregularidades pasadas, algunas de las cuales fueron potenciadas por medios kirchneristas, algunos de los cuales tienen inocultables túneles con usinas de difusión con sectores del PRO.

Randazzo ya confirmó el anuncio de MDZ sobre su candidatura bonaerense y en esta semana seguirá con una continua presencia en medios, mientras que Espert ya dio por terminada su relación con Juntos por el Cambio. En el medio, y a raíz de la denuncia recibida, sus aliados Ricardo López Murphy y Yamil Santoro rompieron el acuerdo que tenían con él.

En cuanto a Manes, quien ayer ratificó su participación en la PASO de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, analiza un acto virtual para este fin de semana, nuevamente, con todos los radicales provinciales y nacionales acompañándolo.