Los radicales activan este miércoles el "operativo clamor" por Facundo Manes

Los máximos referentes de la Unión Cívica Radical de todo el país le pedirán este miércoles a la tarde a Facundo Manes que sea candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires para así poder participar con más fuerza en lo que podría ser una gran interna abierta y simultánea del espacio opositor.

Algunos de manera presencial, y otros de manera virtual, Alfredo Cornejo, presidente del Partido, Luis Naidenoff, jefe de la bancada en el Senado, su par de diputados, Mario Negri, y Maximiliano Abad, recientemente electo presidente de la UCR bonaerense, además del gobernador Gerardo Zamora, harán que escucharán una charla que brindará Facundo Manes en el Comité Nacional partidario pero la verdadera intención es la de convencerlo de que sea cabeza de lista en la Provincia de Buenos Aires en la lista de diputados nacionales.

Si bien Manes prefiere tomar otros caminos, esperar y ser directamente candidato presidencial, para la estrategia de la coalición bonaerense, su presencia es por demás atractiva porque los bonaerenses también propondrían otro candidato que incomodaría más aún a Diego Santilli, propuesto por Horacio Rodríguez Larreta pero con mucha queja de por medio.

Manes, con muchos amigos porteños y relacionado con el experimentado dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia, amplía la capacidad de ese sector radical y también apuntalaría a la unidad partidaria. No habría discusión en ningún lado. Porque Martín Lousteau ya se relame no sólo con su postulación sino como posible reemplazante de Rodríguez Larreta. El senador porteño, en esta, no estaría en las fotos con Gustavo Posse, a quien acompañó en la anterior compulsa partidaria.

El neurocirujano, quien no está del todo convencido de candidatearse, podría aceptar que su nombre sea prenda de negociación y aparecerá mucho más seguido en cuanta ocasión sea requerida. Y, si es necesario, dará el sí cuando corresponda.