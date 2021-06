Picante cruce entre Fernando Iglesias y Leandro Santoro en televisión

Fernando Iglesias y Leandro Santoro protagonizaron un duro cruce durante un debate en televisión sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus que realiza el Gobierno nacional, donde no faltaron acusaciones cruzadas, chicanas y algún que otro insulto.

Durante un encuentro cara a cara en el programa A dos voces, del canal TN, Santoro comenzó su intervención elogiando el plan de vacunación anti covid diseñado por el Ejecutivo nacional y criticó a la oposición por las denuncias respecto a las negociaciones con Pfizer: “Quedó claro que se tejieron especulaciones, que se acusó de prejuicios ideológicos y que tuvo que ver con el marco normalito que votaron los diputados de la Nación. En las últimas 48 horas también se despejó ese fantasma horrible de que la Argentina no tenía 14 millones de vacunas como consecuencia de que había un intento de soborno por parte del Gobierno".

Mostrándose tenso por la situación, Iglesias le respondió duramente: “Santoro tira 800 ejes, y dice una cosa errada atrás de la otra. Primero digamos la verdad: estos muchachos eran los que venían a arreglar todo y Alberto había dicho que no iba a perder un minuto hablando del pasado. Pero no hay día en que no se dediquen a criticar y echarle la culpa de todo a la oposición, es ridículo a tal punto que nos echan la culpa del desastre sanitario que ellos mismos armaron”.

“Este Gobierno no puede mostrar un solo logro, ni en lo sanitario, ni en lo económico ni en lo institucional. Hicieron un desastre. Ustedes como Gobierno eran los responsables de conseguir las vacunas y de hacer una ley que tuviera algo que ver con los que nos tenían que proveer de vacunas y fueron ustedes los que a último momento metieron sospechosamente la palabra ‘negligencia’. Nosotros votamos la ley que nos pidieron para facilitarles la posibilidad de conseguir vacunas. La verdad es que esto fue una perversión del Gobierno, y en el medio de todo esto se afanaron las vacunas”, acusó.

Santoro no se quedó atrás y recogió el guante con una chicana sobre la Ley de Vacunas: “Yo creo que Iglesias está culposo de haber votado esa ley, porque esa ley pasó por las comisiones de Diputados y Senadores, nadie hizo ninguna objeción, se votó y es una ley que nos sirve para negociar no solo con Pfizer sino también con todos los otros laboratorios que sí aceptaron”.

Tras esto, el legislador kirchnerista le reprochó a Iglesias que haya publicado un supuesto mensaje en el que sostiene que la Argentina es el peor país del mundo respecto a las muertes por covid-19: “La Argentina no es ni el peor país del mundo, ni el mejor país del mundo. Nosotros estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad en una zona del mundo donde la cosa se ha puesto muy fea. Vos publicaste en Twitter unos gráficos diciendo que somos el primer país en cantidad de muertes por millón”.

El representante de Juntos por el Cambio pidió réplica y le retrucó: “Yo no dije que somos el peor país del mundo, pero sí dije que ustedes son el peor gobierno de la historia, son un desastre”.

Sobre la polémica negociación con Pfizer, Santoro le preguntó a su interlocutor: “¿Pero a vos te parece que este gobierno quiere bloquear vacunas? ¿Cuál sería el interés? ¿La coima?”. Iglesias contestó en el mismo tono: “Se jugaron al negocio con AstraZeneca porque tenían el socio local que era (Hugo) Sigman, y por eso rechazaron las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. El Gobierno debió haber negociado con todos y no jugarse a un solo caballo del comisario que fue AstraZeneca y le falló. Ése fue el problema, no testearon el año pasado, no compraron vacunas en este y por eso estamos donde estamos”.

El tramo más áspero del debate en TN se dio cuando Santoro elevó casi al máximo su tono de voz y atacó a Iglesias acusándolo de fustigar los contagios y de ser un militante antivacuna: “Una vergüenza lo que hiciste vos, trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado. Formaste parte de siete movilizaciones llevando a la gente con consignas berretas para que se contagie en los lugares. Fuiste una de las personas que menos apoyó la posibilidad de que los argentinos mantuviéramos la unidad en el momento que más lo necesitábamos. Por mezquindad política, fuiste a hacer política barata de lo peor. Te cagaste de risa de los muertos del Covid y ahora que tenemos 80 mil muertos se te ocurre decir: ‘no trajeron vacunas de Pfizer’, después de que fuiste vos el que votó la ley que no permite que Pfizer esté en la Argentina”.

Tratando de mantener la calma, Iglesias le contestó: “Si el tema es la ley yo te repito el ofrecimiento de mi bloque. Mañana va a haber sesión, planteen un apartamiento del reglamento para modificar la ley, nosotros les vamos a dar el okey y vamos a cambiar la palabra de esa ley que según vos votamos nosotros. Cuando quieran, no hay ningún problema”, respondió.

“Ustedes son los responsables, ustedes están a cargo del poder. ¿Cómo pueden ser tan caraduras?”, contraatacó.

