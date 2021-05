Chubut: rechazaron el proyecto que pretendía prohibir la minería

La Legislatura de Chubut rechazó hoy, por 13 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones, el proyecto que proponía prohibir la minería y que había llegado al recinto bajo la forma de "iniciativa popular", avalado por 30.000 firmas de ciudadanos.



Mario Pais, presidente del bloque oficialista, fundamentó que si se aprobaba el proyecto tal cual está, se incurría en una clara contradicción con el texto constitucional tanto nacional como provincial, que procura el fomento de la actividad minera.



"Por más que venga acompañado por 1.000, 30.000 o 100.000 firmas, es inconstitucional", sostuvo el diputado, quien recordó además que "la Constitución propicia el desarrollo de la extracción de uranio, que actualmente se importa, siendo que existe en la geografía chubutense uno de los principales reservorios" que se pretendía prohibir.



Los diputados que votaron a favor de la iniciativa popular se basaron en que era un pedido avalado por 30.000 firmas y que, de no aprobarlo, se estaría traicionando la voluntad popular.



"Los peronistas sabemos lo que es la lealtad, y la lealtad es con nuestro pueblo", dijo en tal sentido el diputado José Giménez, en línea con quienes pretendían aprobar el proyecto impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh).



El proyecto para rechazar la iniciativa popular llegó al recinto esta mañana, tras recibir ayer despacho en contra por una marcada mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.



Previo a someterse a consideración la iniciativa, se rechazó una moción de la diputada (antiminería) Leyda Lloyd Jones para que vuelva a comisión.



Los integrantes de la UACCh que presentaron la iniciativa e hicieron la campaña para juntar las firmas permanecían en asamblea hoy para definir los pasos a seguir, tras una movilización que efectuaron a la sede legislativa que sesionó de manera virtual, como lo viene haciendo desde que se declaró la pandemia.



No descartaban profundizar la protesta, lo que incluía posibles cortes de ruta en señal de repudio.



El mecanismo de iniciativa popular está incluido en el capítulo de los "mecanismos de democracia semidirecta" de la Constitución provincial, donde se destaca que "todo grupo de ciudadanos de la provincia en un porcentaje no inferior al 3% del padrón electoral, pueden presentar proyectos de ley para su tratamiento en la legislatura".



Ese mismo artículo establece que la Cámara de Diputados "deberá considerarlo en el término de seis meses contados desde tu presentación", plazo que vencía a mediados de este mes.



Hay otro proyecto sobre la actividad, presentado por el Gobierno de Mariano Arcioni en sentido contrario al que se aprobó hoy, pues propicia la minería en dos departamentos del interior provincial con la intención de habilitar el yacimiento "Navidad", considerado el reservorio de plata sin explotar más grande del mundo.



Este último proyecto tuvo despacho favorable en comisión pero nunca fue tratado en el recinto, a pesar de haber sido incluido en el orden del día, probablemente porque no cuenta con los votos necesarios.



En la sesión de hoy la diputada Gabriela De Lucía, del bloque que responde a Arcioni, denunció: "Sufrí un escrache con movilización frente a mi domicilio (en Trelew) durante toda la noche, pretendiendo que cambie mi postura".



"No está bueno vivir con miedo porque tengo niños de dos años que no entendían nada de lo que estaba pasando y no tienen por qué sufrir este tipo de situaciones", manifestó.