Milei criticó al kirchnerismo y lanzó un duro pronóstico: "Esto explota"

El economista liberal Javier Milei estuvo de invitado en el programa de Viviana Canosa en A24 y criticó duramente al Gobierno y al kirchnerismo duro asegurando que "son las ideas de los que Perón echó de la plaza".

"Yo no soy peronista pero no soy gorila. Acá tenemos que entender bien lo que pasó históricamente. En el mundo de la bipolaridad, si no sos de una cosa sos de la otra. Es lo mismo que hacen los de ‘Juntos por el Cargo’", aseguró Milei, pegándole también a la principal fuerza opositora.

"El ala de Juntos por el Cambio con la que no me juntaría son los radicales, zurdos, como Alfredo Cornejo que es un dictador, Gerardo Morales y Martín Lousteau. Son parte del problema, no de la solución", agregó el economista liberal.

Luego, Milei sorprendió al destacar a algunos "peronistas razonables" con los que "se puede dialogar y construir". "Florencio Randazzo es parte de un peronismo razonable, como José Urtubey o Miguel Ángel Pichetto. Con ese peronismo podés construir. Está bien que vayan contra el kirchnerismo duro. Esos son a los que echaron de la plaza", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Milei criticó en duros términos la política económica llevada adelanta por el gobierno nacional. "La crisis del Rodrigazo estalló con el 14% del déficit fiscal. El año pasado tuvimos 8,5% y el Instituto Patria quiere irse a 11%. Esto explota. El que apuesta al dólar gana. El ala dura del Gobierno dice que no quiere ajuste porque hay recesión. La realidad es que si vos hacés un ajuste fiscal sin aumento de inversión, la economía se hunde en una recesión. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso", destacó el economista liberal.

Por último, Milei se mostró muy pesimista respecto al futuro de la economía y del país. "La confianza son dos elementos: credibilidad y reputación. El Gobierno tiene una reputación espantosa. El Instituto Patria quiere aumentar más el gasto público, esto explota por los aires, va a haber una hiperinflación. La Cámpora cree que de esto se sale con déficit fiscal y controles de precios. Hay que volver a abrazar las ideas de la libertad", cerró Milei.