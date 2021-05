El video de Anabel Fernández Sagasti que hizo explotar a Mario Vadillo

En los últimos días el Frente de Todos ha iniciado una campaña recolectando firmas para que se apruebe la ley que declara a Mendoza como zona fría. A esa iniciativa se sumó también el diputado José Luis Ramón, a quien cada vez se lo ve más cerca del kirchnerismo. Pero quien salió a cuestionar al diputado de Protectora y a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fue el legislador provincial Mario Vadillo.

"Tenemos la gran oportunidad de que cada familia mendocina pague la mitad por el gas que utiliza. Sumate a apoyar el proyecto de ley del Frente de Todos para que Mendoza sea considerada Zona Fría", escribió en Twitter la senadora nacional junto a un video invitando a sumarse a esta campaña.

Dejen de mentir y pedir firmas. Las tarifas de servicio de gas es más complejo que salir a decir que van a bajar el 50% a cada familia. No se les cae la cara que tuvimos que hacer amparos colectivos en su gobierno por que subsidian al AMBA. Ramón no les explicó? https://t.co/tC2DiEevt4 — Mario Vadillo (@mnvadillo) May 22, 2021

Para Vadillo la campaña esconde una gran hipocresía y no dudó en expresarlo. "Dejen de mentir y pedir firmas. Las tarifas de servicio de gas es más complejo que salir a decir que van a bajar el 50% a cada familia. No se les cae la cara que tuvimos que hacer amparos colectivos en su gobierno por que subsidian al AMBA. ¿Ramón no les explicó?", disparó Vadillo en referencia a las medidas judiciales que presentó Protectora en el pasado.

En su mensaje, incluso desliza la supuesta sociedad entre José Luis Ramón y el kirchnerismo. Es que -al menos en este tema- el diputado nacional del megáfono y la senadora nacional kirchnerista militan de la mano por la aprobación de la ley. "Años trabajando contra la marea para que se cumpla con el derecho de las familias mendocinas a tener una tarifa de gas diferencial. Hoy estamos más cerca que nunca de cumplir un sueño y una promesa", manifestó Ramón desatando la ira de Vadillo.

uD83DuDCACAños trabajando contra la marea para que se cumpla con el derecho de las familias mendocinas a tener una tarifa de gas diferencial. Hoy estamos más cerca que nunca de cumplir un sueño y una promesa. #CalentemosMendoza uD83DuDD25 pic.twitter.com/Uyypd1xx7s — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) May 23, 2021

"Devolvé la frazada traidor", le contestó Vadillo a su antiguo socio en las redes.

"Mario, podríamos sentarnos a debatir cara a cara con tantos años de amistad y te prendes a repetir zonceras en redes. Deberías estar orgulloso de este proyecto de gas. Una lástima. Saludos", le respondió Ramón.