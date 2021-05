Atención: se activan los resortes para un nuevo aumento de la luz

Las distribuidoras de energía han solicitado que se realice una adecuación de sus costos y se aproxima un nuevo aumento en la tarifa de la energía eléctrica. El EPRE ha dado el primer paso y convocó a una audiencia pública para discutir la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y autorizar un posible aumento.

Si bien no es vinculante, la audiencia pública es necesaria para poder autorizar esa adecuación. "La audiencia pública se constituye por sí mismo, en una garantía del derecho de defensa en sentido amplio, dado que no sólo se escucha al que titulariza un interés directo y personal, sino que se hace participar a quienes tienen una opinión fundada sobre el asunto, aún cuando no sean interesados directos; tutelando de esta manera, no sólo el debido proceso sustantivo por medio de la garantía de oír a los interesados previamente, sino también la existencia de una relación sustancial entre el acto del administrador y el bienestar general del administrado", remarcan desde el EPRE.

La audiencia se realizará por Zoom en forma virtual y " permitirá la amplia participación de los interesados en el objeto de la convocatoria".

La misma se realizará el 30 de junio a las 11 de la mañana y de lo que allí resulte dependerá el nuevo aumento de la tarifa. En concreto, será el Ejecutivo provincial el que tendrá que definir si otorga el incremento que piden las empresas o un porcentaje inferior.