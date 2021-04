El Gobierno nacional suspenderá la circulación nocturna entre las 22 y las 6

El Gobierno nacional anunciará en las próximas horas que restringirá la circulación entre las 22 horas y las 6 para frenar el aumento de casos de coronavirus. La medida regirá por 15 días. Los restaurantes volverán a trabajar con el retiro en tienda y delivery por la noche.

Este lunes se registraron más de 13 mil nuevos casos de coronavirus y el objetivo es que con algunas restricciones amesetar la curva de contagios.

Los restaurantes ya no podrán tener meses ni adentro ni afuera del local y solamente podrán trabajar mediante la metodología del take away (retiro en tienda) o delivery en horario nocturno. Actualmente no hay una decisión de lo que ocurrirá en los centros comerciales.

El nuevo anuncio se espera que se haga el día jueves o viernes de esta semana. Además, se viene implementando un esquema en donde más trabajadores públicos opten por trabajar desde sus casas para seguir evitando la circulación.

En Mendoza, el Gobierno anunció este lunes que se prohibirá la circulación de 00:30 a 5:30.