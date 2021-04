Cristina Kirchner sorprendió con un sentido mensaje para Esteban Bullrich

Este miércoles el senador Esteban Bullrich publicó un comunicado informando que le confirmaron el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Rápidamente, desde todo el arco político salieron a solidarizarse con el legislador de Juntos por el Cambio y uno de los mensajes que más sorprendió fue el de su rival en las urnas en las elecciones del 2017, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La relación entre ambos nunca fue buena y a lo largo de estos años han protagonizado distintas discusiones. Pero a pesar de ello, la expresidenta salió a manifestar su apoyo a Esteban Bullrich en esta lucha contra la ELA. "Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", expresó Cristina Kirchner.

Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función.



En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 28, 2021

Además, subrayó que pondrán a disposición del senador todo lo que requiera para que pueda seguir ocupando su banca. "Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función", esgrimió.

"En memoria de Héctor Timerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos", finalizó.

Una rivalidad reciente

En el 2017 el exministro de Educación de Mauricio Macri, Esteban Bullrich, encabezó las listas de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, como candidata de Unidad Ciudadana aparecía la expresidenta Cristina Kirchner. Bullrich obtuvo más votos que la actual vicepresidenta y desde entonces protagonizaron algunos cruces.

En julio del año pasado, Esteban Bullrich fue silenciado durante la sesión en la que se debatía la reestructuración de la deuda local en dólares. Para la vicepresidenta el legislador nacional se había ido del tema y por ende pidió que lo silenciaran. "Cortale el micrófono", se escucha. "Apagar el micrófono a un senador... No es a mí. Yo represento a millones de bonaerenses. Con Gladys González nos votaron 4 millones de bonaerenses. No me cierra el micrófono a mí, sino a 4 millones de bonaerenses", retrucó luego Bullrich en los medios.

Días después, Cristina Kirchner volvió a ningunear al legislador de Juntos por el Cambio y se burló de un papelón que había realizado durante un debate en comisión. Bullrich se había retirado pero en la imagen del zoom se veía una imagen suya. Luego, cuando regresó su imagen en vivo quedó superpuesta con la que había fijado, dejando en evidencia la maniobra.

"Bullrich, ¿dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. ¡Bullrich!, ¡Bullrich! ¿Dónde está? Ahhh, ya lo vi, ¿Qué tal senador, cómo está?", bromeó Cristina Kirchner en la sesión siguiente.

Pese a todos esos episodios, luego de que este miércoles Esteban Bullrich revelara el grave problema de salud que atraviesa Cristina Kirchner salió a ponerse a su disposición para lo que necesite.