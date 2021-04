Nueva manifestación en contra de las restricciones

Una nueva protesta se desarrolla esta tarde en el Obelisco para manifestarse en contra de las restricciones impuestas por Alberto Fernández por el aumento de casos en el AMBA.

La marcha arrancó pasadas las 17 y cada vez se fue acercando más gente. El grupo de personas se hizo presente con distintas pancartas y banderas de argentina.

Uno de los carteles que se pudieron ver tenían el siguiente mensaje: "Todo trabajo es esencial". Y otro reflejaba a que "los bares no contagian".

Foto Juano Tesone/Clarín

Otro de los mensajes que coparon el Obelisco fue el de "no al toque de queda". Uno de los manifestantes habló con el canal TN, y dijo: "A mis hijos no me los toca nadie, la educación es un derecho. Estoy pidiendo por la educación. Por mis hijos y por los hijos de todos".

Igualmente, a pesar de que hay bastante gente en el Obelisco, estoy convencido de que tenemos que hacer algo más contundente. Estamos en manos de psicópatas qué se ríen de todos nosotros. uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDC4AuD83DuDC4A pic.twitter.com/CLfIiQcwRj — Mariano Martínez (@marianocaba) April 17, 2021

“Las consecuencias del cierre de escuelas será un país de burros, que además estará fundido”, fue otro de los reclamos.