Un intendente del PJ se le plantó a Máximo Kirchner y enfrenta a La Cámpora

Los ánimos dentro del Frente de Todos se encuentran caldeados en la provincia de Buenos Aires. La armonía que intenta mostrar el presidente Alberto Fernández se has quebrado en el conurbano y un intendente ha salido a criticar duramente "las imposiciones y la prepotencia” del kirchnerismo. Fernando Gray ha decidido iniciar una guerra abierta contra Máximo Kirchner y asegura que "una mayoría silenciosa" lo acompaña.

"Las diferencias no son solo formales, son diferencias de fondo: cómo entendemos la política, la gobernanza pública.... yo creo en la apertura basada en el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, en ampliar la base de participación", disparó Gray en una entrevista con Infobae luego de viralizar un mensaje contundente contra el kirchnerismo y La Cámpora: #YoMePlanto.

Los jóvenes también se plantan y no bajan los brazos. ¡Gracias Luli Camp por regalarnos esta canción!#YoMePlanto pic.twitter.com/TcTcEn4wCj — Fernando Gray (@fernandogray) March 6, 2021

"El peronismo es mucho más que una organización, mucho más amplio, no estamos discutiendo una interna del PJ únicamente, estamos discutiendo una forma de hacer política en los años que vienen por delante donde yo pido respeto a las instituciones, ya que mal podemos gobernar sino respetamos la institucionalidad de nuestro propio partido", aseveró luego de que el juez allegado al kirchnerismo Alejo Ramos Padilla rechazara el recurso de Gray para que no se adelanten las elecciones internas.

"Hay una cuestión que estudia la Ciencia Política de las mayorías silenciosas y las minorías bulliciosas. Acá hay una inmensa mayoría que no tiene voz en este momento o expresión. Yo vengo a ser la expresión de cientos de miles de militantes del PJ, y no solo del Justicialismo, del campo nacional y popular que no quieren atropellos, que no quieren avasallamientos, que quieren participar, que quieren unidad y renovación, pero no a cualquier precio", agregó Gray y remarcó que se siente respaldado por gran parte del PJ.

"Yo respeto a mi presidente porque lo elegí yo, y lo siento mí presidente, pero yo tengo mi postura: lo que planteo es que integro un frente que debe tener debate de ideas, proyectos y propuestas. Si realmente es un frente que permite el debate de ideas y de propuestas, debe permitir las disidencias y yo creo que se debe respetar el cronograma del PJ", agrega en la entrevista que le realizó Matías Russo.

Quiero compartirles esta nota de @Infobae donde se plantea la situación del País, la Provincia y nuestro Partido uD83DuDC47uD83DuDC47https://t.co/QTCmFG2b1m — Fernando Gray (@fernandogray) March 7, 2021

"Creo que es el momento de plantar posición, por eso hemos hecho cosas simbólicas como la campaña 'Yo me Planto'”, finalizó.