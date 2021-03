Lo que faltaba: ahora Fernando Iglesias se cruzó con el periodista deportivo Flavio Azzaro

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, denunció haber sido empujado por un diputado del Frente de Todos durante la sesión especial en la que se modificó el impuesto a las ganancias. Pero no fue el único cruce del legislador, que también se peleó en las redes sociales con un periodista deportivo que lo llamó "otario" y miedoso.

“¡Ay, me empujaron, ay! ¡Qué pedazo de otario ese Fernando Iglesias, por Dios! Lo que más me avergüenza es haberme enterado que era de Avellaneda. Hace 50 años que no pasa por el barrio, pero era de Avellaneda”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Flavio Azzaro. Inmediatamente, el legislador le contestó: "Sos la barrabrava del periodismo. Avellaneda está como está por sinvergüenzas y cómplices como vos".

Pero el cruce no quedó allí. Azzaro continuó y llamó miedoso al diputado nacional. "Ay, me empujaron, ay. Tan cocorito que te hacés. Tremendo miedoso", escribió el periodista.

Me hubieran trompeado si no hubiera intervenido la gente de seguridad de la Cámara. Yo hice lo que hago siempre ante estos cobardes agresivos: me puse las manos detrás de la espalda y a bancarse lo que venga. Como el tipo ese al que tu presidente pateó en el piso @FlavioAzzaro https://t.co/pfGYOF2GVY — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 28, 2021

"Me hubieran trompeado si no hubiera intervenido la gente de seguridad de la Cámara. Yo hice lo que hago siempre ante estos cobardes agresivos: me puse las manos detrás de la espalda y a bancarse lo que venga. Como el tipo ese al que tu presidente pateó en el piso", le contestó Iglesias en referencia al altercado en el que Alberto Fernández empuja y patea a un ciudadano que lo increpó en 2018.

"Qué raro vos poniéndote las manos atrás! Generalmente te las ponés en los bolsillos. Besos, Fer. Seguí viviendo de la nuestra", finalizó Azzaro.