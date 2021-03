Iglesias denunció que fue agredido cuando iba al baño del Congreso

Tras una extenuante sesión en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto con cambios en el Impuesto a las Ganancias presentado oportunamente por Sergio Massa, minutos después de la votación, el diputado por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, denunció que fue víctima de una agresión cuando se dirigía a uno de los baños del Congreso.

En detalle, Iglesias pidió la palabra y señaló: "Fui víctima de un empujón, de una agresión que nunca puede ser tolerada en una institución como esta". Por otro lado, aseguró que tiene "identificado, incluso cuando la persona estaba con barbijo, a su agresor".

Por otro lado, pidió que se revisen las cámaras de seguridad para que puedan dar cuenta de su denuncia. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, indicó que le darían lugar a la denuncia hecha y que cursarían la denuncia.

"Hemos tolerado de todo, pero en un lugar como este no podemos naturalizar este tipo de comportamientos", aseguró Iglesias. Además, señaló: "Yo puse los brazos detrás de la espalda para que esta persona, de la que no voy a decir el nombre hasta que no estemos totalmente seguros de que fue la agresora, supiera que yo no uso la agresión. Solamente le dije que lo iba a denunciar".