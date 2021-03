Después del libro de Macri...¿se viene el libro de Rodolfo Suarez?

Desde hace tiempo Rodolfo Suarez viene deslizando que en algún momento escribirá un libro sobre el rechazo a la minería y la reforma de la ley 7722. Pero este miércoles se publicó una entrevista en Infobae en la que el gobernador confirma que emprenderá esa tarea. "¡Salía a protestar gente que no tenía trabajo! Y yo decía, ¡si esto es para que tengan trabajo, vivan mejor y generemos riqueza! Si somos tan mendocinos y nos queremos independizar, creamos que podemos hacer las cosas bien como en tantos lugares del mundo. Yo voy a escribir un libro sobre esto, porque no lo puedo entender", aseguró el mandatario.

A lo largo de la entrevista realizada por el periodista Sebastián Fest, no solo se refiere al sueño de que Mendoza cuente con mayor independencia económica de la nación, sino también al potencial que tiene en el desarrollo de la minería.

En lugar de hablar de una Mendoza independiente, esbozó un intermedio. "Me acercaría más a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos. Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile", manifestó.

Pero además, se refirió también a Chile a la hora de hablar del potencial minero que tiene Mendoza y que no está siendo aprovechado. "Es impresionante la riqueza que tenemos en el sur de la provincia, en oro, en plata...", manifestó Suarez. "En el sur de la provincia hay oro hasta en veta. Impresionante. Justo del otro lado de la cordillera hay minas en Chile en las que trabajan 14.000 personas. Lo están haciendo por túneles, van a terminar sacando la de Mendoza... Obviamente es un chiste, pero tenemos que plantearnos una alternativa de desarrollo de Mendoza", aseveró.

Justamente, ese punto es el que le quita el sueño al gobernador y que lo llevará a escribir un libro para analizar el fenómeno social que se genera. "¡Salía a protestar gente que no tenía trabajo! Y yo decía, ¡si esto es para que tengan trabajo, vivan mejor y generemos riqueza!", sostuvo con sorpresa.

"Yo decía que las cosas se pueden hacer bien, como en Australia, Canadá, Chile. La gente salió a las calles y era un caos. Los servicios de inteligencia nos dijeron que quería venir gente del sur, de Buenos Aires y que no podían parar a la gente... Se armó una ola que no vio venir nadie, yo no la vi. La campaña del miedo fue terrible", recordó.

"Yo voy a escribir un libro sobre esto, porque no lo puedo entender. Fueron activistas de la política y algunos vinculados al agro. Una explotación minera que genera 3.000 empleos en forma directa consumiría apenas el agua que consumen 70 hectáreas de viñedos", señala en la entrevista.

"Lo dije en toda la campaña y lo dije en todos los debates, que desarrollar la minería era la salida nuestra para crear riqueza y optimizar el uso del agua, que es el bien escaso de la provincia. Todo lo que se ganara tenía que ir al agua, a su tecnificación, a represas. Gané con el 52 por ciento de los votos, fue lo primero que hice y salió la campaña 'agua o cianuro'", adhiere el mandatario provincial.