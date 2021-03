Varias librerías se niegan a vender el libro de Mauricio Macri: "Le hizo mucho daño al país"

"Como cualquier librería uno elige qué vende, tenemos la potestad y el derecho de hacerlo. Ninguna librería puede tener todos los títulos" comenzó diciendo Ignacio Portela, el editor de la revista y editorial Sudestada, quien además administra la librería del proyecto editorial, una de las que decidió no vender Primer tiempo, el libro del expresidente Mauricio Macri.

"El libro de Macri, como proyecto editorial, por respeto a la gente que lo pasó mal durante cuatro años, no lo vendemos", le dijo Portela a Eduardo Feinmann en su programa de Radio Rivadavia. “Los lectores que quieran comprar el libro lo pueden hacer, pero nosotros no vamos a vender el libro de alguien que le hizo mucho daño al país", aseguró el editor.

El país de los Macri es un país para pocos, un modelo que arruinó a miles de comercios y emprendimientos y coopertivas por falta de apoyo, que pensó que con la inédita y millonaria deuda usurera del FMI iba a poder seguir jugando a la política. — Revista Sudestada (@RevSudestada) March 11, 2021

Consultado sobre la decisión y de por qué Sudestada si vendió el libro de Cristina Kirchner, Portela explicó al respecto: "El libro de Cristina Kirchner lo vendimos. Nosotros no somos kirchneristas, pero no entendemos que sea una enemiga política", dijo el encargado de la editorial que, además, aclaró que pretende leer el libro de Mauricio Macri.

Portela confesó que tras comunicar la decisión a través de las redes sociales, además de generar un gran revuelo, Sudestada recibió “amenazas e insultos". Respecto a la imagen del libro de Macri con un tomatazo que fue publicado en las redes sociales de la librería, aclaró: “Utilizamos el recurso del tomatazo para lo que no nos gusta. Es un tomate, no es una piedra ni un balazo”.

Busquen el libro en otra parte, acá tenemos muchos otros para pensar y debatir ideas. Y que los eunucos sigan bufando.



Librería y Editorial Sudestada — Revista Sudestada (@RevSudestada) March 11, 2021

"Nosotros no somos kirchneristas, simplemente elegimos no vender el libro de Mauricio Macri. Nosotros tenemos los libros de nuestra editorial. Lo único que hicimos fue tomar la posición de no distribuir el libro, no queremos que se censure, ni que se prohíba", finalizó el editor de Sudestada.

Otra de las librerías que no venderá el libro de Macri es la Céspedes, propiedad de Cecilia Fanti, quien también se expresó al respecto en Twitter. "Qué libre se siente poder decir ‘Por favor no nos envíen ese libro, pues no lo pondremos a la venta’” y luego desarrolló su planteo. "Somos una librería de barrio, pequeña y literaria. Consideramos que no hay nada que actualice ni sea más actual que la literatura. Para todo lo demás existen Mastercard, Mercado Libre y las grandes superficies".

Qué libre se siente poder decir "Por favor no nos envíen ese libro, pues no lo pondremos a la venta". — Fanti (@FantiCecilia) March 10, 2021

Además del tema ideológico hay cuestiones comerciales entre los argumentos de las librerías para no comercializar Primer Tiempo. Así lo explica Rubén Acosta de la librería En el viento en diálogo con Infobae. "El problema es la no relación de las librerías independientes con el Grupo Planeta, que no nos abre cuentas". Esto significa que la editorial no le abre cuentas en consignación a librerías pequeñas y para vender el libro de Macri deben comprarlos a una distribuidora.

"Si un lector me pide el libro de Macri, se lo conseguiré. Dentro de este marco de pandemia y recesión, cada uno decide dónde apuesta el dinero, que es mínimo. La política de la librería es que le devolvemos la confianza a los que sí confían en nosotros" detalló Acosta en relación a la decisión de algunas librerías "chicas" que no pondrán a la venta el libro de Mauricio Macri.