Kicillof se refirió al daño que produjo la "desafortunada" frase de Sarlo sobre su posible vacunación

La polémica que suscitó el caso de la intelectual argentina Beatriz Sarlo, a quien le habían ofrecido formar parte de una campaña de concientización sobre la vacunación en Argentina, sigue generando dimes y diretes entre los involucrados. En esta oportunidad, Kicillof salió a decir que "el daño ya está hecho", que la noticia y todo lo que circuló en los medios "le hizo un daño a su gobierno".

Además, el gobernador planteó sus duda al respecto de la actuación de la justicia: “Sarlo dijo que no iba a ir a la Justicia si no la llamaba un fiscal y sorpresivamente la llamó un fiscal en una causa que no tiene nada que ver”.