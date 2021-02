Alarma por el robo en la oficina de un senador en la Legislatura

Durante la sesión en la Cámara de Senadores, el senador Samuel Barcudi informó que durante el receso sufrió un robo en su despacho. "Al regresar el personal de mi oficina tras el cierre de la Legislatura, encontré que la oficina había sido violentada y faltaban elementos de uso cotidiano", manifestó el legislador. "Me deja atónito", contestó el vicegobernador Mario Abed.

"Quería que se sepa lo que ha sucedido. Está hecha la denuncia en la Unidad Fiscal", remarcó Barcudi y pidió que "se pueda rever la seguridad en la Legislatura".

"Me parece que no es un hecho menor que haya ingresado alguien y haya robado elementos. Y más lo simbólico que es que alguien haya ingresado a la oficina de un legislador", subrayó el senador del Frente de Todos, al cual le robaron un pendrive, una radio y otros elementos.

Por otro lado, el presidente de ese bloque Lucas Ilardo, puso énfasis en que no se trata de un hecho menor. "La Legislatura hasta el momento que se supo el hecho del intento de robo tenía el ingreso a personal que no fuera parte de la Cámara. Había protocolos estrictos y están registradas todas las personas que ingresaron. No sé si hay cámaras, pero pedimos que se traslade todo a la fiscalía para investigar", manifestó.

"Es un senador de la oposición y llama la atención lo que sucedió en un edificio tan seguro como este", finalizó el senador kirchnerista.

"No pueden ocurrir esas cosas en nuestro edificio", sentenció Mario Abed y se comprometió a colaborar con la investigación del hecho.