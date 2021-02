La grieta interna del oficialismo que le interesa más al PJ, el nuevo "Vadillo" y lo que se pierde con el vacunagate

Parece lejano, pero en realidad está bien cerca. Por eso los partidos político de Mendoza están en ebullición, rodeados de incertidumbre y en busca de alguna certeza que los encaje. Sí, se vienen las elecciones (aún sin fecha, claro). Los dos principales frentes políticos tienen problemas internos. Pero en Cambia Mendoza hay una grieta particular. En lo personal, enfrenta a Alfredo Cornejo con Omar De Marchi. En lo partidario, a la UCR con un sector importante del Pro. Y en lo estratégico hace tambalear a la base de la estructura de poder que creó el propio Cornejo en 2015: que todos los partidos estén unidos en Cambia Mendoza para garantizar competitividad electoral y evitar "fuga" de votos en terceras fuerzas que comparten valores.

Pues la disonancia de De Marchi amenaza esa estabilidad. La foto en la que salían el propio ex intendente de Luján junto a José Luis Espert, Luis Rosales y Marcelo Romano no tuvo nada de ingenuo. El coqueteo del presidente del Pro con fuerzas opositoras a Cambia Mendoza y también al kirchnerismo hace ruido. Incluso hay quienes lo llevan a un extremo que, al menos por hoy, parece difícil que se cumpla: que De Marchi rompa, compita por afuera en 2021 para solidificar una estrategia para el 2023. Es decir, buscar ser senador nacional y luego volver a intentar ser gobernador. En el entorno de De Marchi entienden que es complejo que dentro de Cambia Mendoza haya alguna apertura y que el poder de Cornejo para elegir candidatos seguirá siendo nocivo para sus aspiraciones. "Si hay PASO, es difícil competir contra toda la estructura. Y si no hay paso, peor porque va a elegir Cornejo y allí De Marchi no tiene nada que hacer", analiza un ganso.

Entusiastas como son, alrededor de De Marchi hay quienes creen que separándose hay posibilidades de sumar alguna banca "independiente". En su idea está que al PJ le puede mal y tener un piso histórico. Y allí pelear desde afuera de Cambia Mendoza y el propio PJ.

Hay otros que piensan distinto y hay datos que avalan su teoría: que si los radicales y sus aliados rompen la alianza y compiten por separado, crecen las chances de victoria del Frente de Todos. No es una idea alocada, pues ya pasó. En el peronismo se relamen y agitan porque creen que si De Marchi compite por afuera, crecen sus posibilidades. "De Marchi no le saca nunca votos al peronismo, sí al al Frente de Todos", explican. El temor es que si ocurre, se calque el escenario el 2007.Fuera de la pirotecncia, que seguirá, creen que finalmente nadie del Pro sacaría los ples del plato,

Ramón ¿encontró su nuevo Vadillo?

Desde que Mario Vadillo y José Luis Ramón rompieron relación en Protectora, el espacio quedó trunco. Como un Batman sin Robin, la figura del diputado nacional quedó desdibujada, solitaria. Pero al parecer José Luis Ramón ha encontrado un socio político que lo acompañe a diferentes actividades. Se trata del intendente de Lavalle, Roberto Righi. En los últimos meses ambos han encabezado agenda juntos y en los últimos días volvieron a mostrar lo aceitada que está esa relación. El líder de Protectora y el intendente peronista se reunieron en Buenos Aires con el Subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uría y el director Nacional de Obras Hidráulicas, Mario Gschaider. ¿El motivo? coordinar trabajos hídricos para Lavalle.

Hay algo más grave que el vacunagate

El bochornoso escándalo de las vacunas llamadas VIP suma día a día revelaciones de más personas que gozaron de ese beneficio indebido y explicaciones insólitas y vergonzantes por parte de las autoridades. Pero por encima del triste y lamentable hecho , ha quedado al descubierto el imperfecto y erróneo camino y método elegidos para avanzar en el masivo, mejor y más estricto proceso vacunatorio. MDZ había advertido de la complejidad y profesionalidad que requiere vacunar a millones de compatriotas, cuando con irresponsable aprovechamiento político, militantes de La Campora y de organizaciones sociales desde las esquinas de ciudades y pueblos convocaban y anotaban a ciudadanos para vacunarlos. Esa es una tarea indelegable del Estado que requiere de un aceitado y exacto procedimiento logístico y tecnológico que permitan y aseguren un protocolo adecuado y exitoso.

Esto es lo que viene y se necesita, dejando de lado el imprudente e irresponsable aprovechamiento político y la peligrosa ineptitud

demostrada en la profesionalidad sanitaria indispensable. Están en juego la salud pública y la necesidad y posibilidad de evitar sufrimientos extremos y hasta la muerte de argentinos, en medio de una pandemia difícil y mutante y la escasez de vacunas en todo el mundo. Sean responsables y humanos.



Recordando al Viti, el "olvidado"

Este sábado hubo un acto particular en la Capital mendocina. Un grupo de personas liderada por el dirigente Fernando Armagnague colocó en peatonal Sarmiento una plaqueta en homenaje al exintendente Víctor Fayad. La placa decía: "Dignidad partidaria (UCR) recuerda tus pasos". Armagnague dijo que decidió hacer este homenaje porque al Viti se lo recuerda poco.

Curioso elogio de un peronista a un radical

No son épocas de buena convivencia entre los partidos mayoritarios. Las peleas entre radicales y peronistas por temas como la reforma constitucional son un ejemplo. Así y todo, un justicialista fijó una tregua para elogiar a uno de sus rivales. Se trata del senador Adolfo Bermejo, que felicitó a Gabriel Fidel y le dejó los mejores deseos para su nuevo cargo en el Gobierno provincial. El mensaje estuvo cargado de afecto: "Felicitaciones y éxitos querido Gabriel Fidel en este nuevo e importante desafío que asumiste, siempre trabajando por Mendoza y poniendo el bien común por sobre cualquier tipo de diferencia", expresó el ex intendente de Maipú en Twitter.

¿Algunos departamentos le hacen frente a Anabel?

Casi nadie discute el liderazgo partidario de Anabel Fernández Sagasti. Salvo en algunos departamentos, donde se presentaron listas opositoras y hay que hacer elecciones. Se trata de Guaymallén, San Martin, General Alvear y Malargüe, que tienen que definir en comicios quienes controlarán los consejos departamentales. Estaba previsto inicialmente que estas elecciones se hicieran el 21 de marzo, pero por cuestiones "sanitarias", ayer la Junta Electoral del PJ corrió la fecha de la elección para el domingo 20 de junio y la dejó supeditada "a las condiciones epidemiológicas y sanitarias imperantes". Hay quienes sospechan que, en realidad, en algunos distritos, particularmente en San Martín, a la lista oficialista le costaría ganar.