La insólita amenaza de Zaffaroni a Alberto tras la condena a Lázaro Báez

La condena a 12 años de prisión para el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue duramente cuestionada por el exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni. En declaraciones radiales, dejó latente una amenaza contra el presidente Alberto Fernández por la falta de medidas para terminar con lo que, él entiende, es una guerra judicial contra el kirchnerismo.

"Esta escalada fundada en una sensación de omnipotencia en base a la falta de cintura política va a producir una pueblada”, dijo. "Algo habrá que hacer porque si no se hace, el pueblo saldrá a la calle, cosa que no me gusta y que habría que evitarlo", adhirió.

Para Zaffaroni, la justicia argentina está hablando a través de la sentencia a Báez.

"No sé si a Cristina (Kirchner) en forma particular, pero obviamente el aparato sigue intacto y operando. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Se sienten omnipotentes. En algún momento van a llegar a hacer barbaridades y eso va a provocar una reacción pública. Si se piensa en eso como táctica, es peligrosa. Habría que hacer algo antes. Es una decisión política”, manifestó.

El exmagistrado dijo conocer los pasillos de la justicia y remarcó que el "lawfare" o guerra judicial contra el kirchnerismo es impulsado por un grupo de entre 20 y 30 personas que ocupan cargos estratégicos en la estructura de Comodoro Py.

uD83DuDCDE Raúl Zaffaroni en #CronicaAnunciada:"La condena a Lazaro Baez muestra que el aparato del law fare sigue intacto. Se van a hacer barbaridades de toda indole" pic.twitter.com/Puo8tboy9T — Juan Amorín (@juan_amorin) February 25, 2021

Báez fue condenado por lavado de dinero a 12 años de prisión y se investiga si ese dinero proviene de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde su patrimonio creció de forma exponencial de la mano de los Kirchner.