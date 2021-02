Adolfo Rubinstein: "Me da asco lo que ocurrió con las vacunas"

Adolfo Rubinstein, exministro de Salud, salió a criticar al Gobierno tras el escándalo de la vacunación VIP que provocó la renuncia de Ginés González García. "Huele a una operación política", señaló en una entrevista con CNN Radio.

"Me da asco lo que pasó. No sorprende, ya no es un hecho aislado, sino a todos niveles. Refleja una cuestión de valores, porque más allá de todo desde el punto de vista legal hay un orden de prioridades", manifestó el exfuncionario de Salud del gobierno de Mauricio Macri.

Y añadió: "Sabemos que hay una enorme escasez de vacunas y que no hay un número suficiente para empezar un plan de vacunación de masivas y se ve está situación escandalosa".

Que esta pésima gestión termine con un escandaloso hecho de corrupción refleja una profunda crisis de valores y un problema sistémico. Esto no pasa sólo en el Min de Salud sino que evidencia la forma de hacer política de un gobierno que dice una cosa y hace lo contrario.uD83DuDC47uD83CuDFFC — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) February 20, 2021

"La vacuna no está asegurada en Argentina; no sabemos cuándo vamos a tener los insumos para asegurar una vacunación eficiente", indicó.

Con respecto a Vizzotti, quien ya asumió como nueva ministra de Salud, comentó: "Dudo que desconozca lo que pasó con las vacunas. Es algo sistémico, es evidente que esto ya estaba armado. No solo en el ministerio había un vacunatorio vip, sino también en el Hospital Posadas".

Por último habló de la polémica desatada por Horacio Verbitzky: "Él no es un hombre inocente; sabe qué es lo que dice y las repercusiones de lo que dice".