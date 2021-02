Declaraciones "explosivas" de Gerardo Morales contra Sala y Verbitsky

El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena contra Milagro Sala por amenazas para haberle dado energía al gobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Es una señal muy importante que reafirma que hay causas concretas sobre hechos concretos de violencia y corrupción”, declaró en radio La Red.

Es la primera condena que queda firme contra Sala, quien estuvo detenida en una cárcel en Jujuy y luego bajo prisión domiciliaria. Luego de que se conociera la noticia, el gobernador había criticado abiertamente al periodista Horacio Verbitsky en Twitter. "Feliz cumple, y hablando de bombas, que la pases bomba", había escrito Morales.

Feliz cumple @VerbitskyH , y hablando de bombas, que la pases BOMBA!! — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 11, 2021

“Él fue quien montó el aparato difamador y de defensa de la violencia y de la corrupción en Jujuy”, argumentó Morales y explicó el por qué de sus palabras. “Él sabe mucho de bombas porque ha sido uno de los responsables de la bomba en la Policía Federal”, remarcó en referencia al atentado realizado el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal que provocó la muerte de 24 personas.

“Él ha sido un doble agente. Le escribía los discursos a la Dictadura. Es un personaje muy nefasto. Por eso fue el tuit, dedicado a una persona muy oscura, que sigue siendo servicio y no le ha hecho bien al proceso de recuperación de paz en Jujuy”, dijo el gobernador.

Por otro lado, Gerardo Morales habló de la situación política y las relaciones en la oposición. En concreto, dijo que el expresidente Mauricio Macri "no es el líder" de la Unión Cívica Radical (UCR) y afirmó que ese espacio tendrá "candidato propio" y "no será patio trasero" de la coalición opositora, con miras a las elecciones presidenciales del 2023.



"Si queremos volver a gobernar en el 2023 tenemos que plantar un Juntos por el Cambio serio" y "el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, va a tener candidato a Presidente, va a disputar todos los espacio en Juntos por el Cambio, no vamos a dejar que el PRO nos camine el patrio trasero del partido", dijo Morales.



"Nosotros no tenemos jefes", aseguró en referencia a la UCR y recordó que existe "un Presidente que es Alfredo Cornejo, y están los presidentes de los bloques".



"Ahí está la conducción de la UCR y, en ese marco, nos sentaremos con la convicción de fortalecer Juntos por el Cambio, pero para que sea un proyecto serio, que no sea tirabomba solamente, una cosa donde planteemos un proyecto la gente vea que si llegamos al Gobierno no vamos a hacer las macanas que hicimos", calificó.