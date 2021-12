Ya son 20 los intendentes bonaerenses que gambetearon la ley antireelección, con complicidad del Gobierno nacional

A la lista de jefes comunales, con el "pase en su poder", se sumó Cecilio Salazar, intendente de San Pedro quien se hará cargo del Belgrano Cargas, por lo cual pedirá licencia a su cargo en el municipio. De esta manera, Salazar se convierte en vigésimo intendente que elude la prohibición de presentarse a un tercer mandato.

La confirmación del pase a Nación del intendente de San Pedro la hizo el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, en su cuenta de Twitter: "A partir de hoy, junto a Cecilio Salazar al frente del Belgrano Cargas, bajo la órbita de Trenes Argentinos Cargas, vamos a trabajar para seguir potenciando nuestro sistema ferroviario".

Hasta el momento, son 20 los jefes comunales que pidieron licencias en sus municipios para ejercer un cargo de mayor relevancia. Algunos asumen como legisladores nacionales o provinciales, otros encontraron una forma de evadir la ley ocupando cargos en los gabinetes nacionales, provinciales y porteños.

El libro de pases cierra el 9 de diciembre y por lo que comentaron en off a MDZ algunos jefes comunales, de esos que hacen fuerza para que se derogue la Ley o se modifique el artículo 7, “somos más de 90 intendentes imagínate como se van a poblar de secretarios y directores los gabinetes de Alberto y de Axel”.

La Ley 14.836, que le pone freno a la reelección indefinida en la Provincia de Buenos Aires, se voto en el 2016 durante el Gobierno de María Eugenia Vidal, conto con el apoyo del Frente Renovador y establece como primer mandato el del año 2015. Es por eso que algunos intendentes buscan la reforma del articulo 7 para que se considere como primer mandato el año 2019. Lo que abriría las puertas de un nuevo mandato no solo a los jefes comunales, sino también a senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires.

La semana pasada, como contamos en MDZ, el diputado del Frente de Todos Walter Abarca presento un proyecto de Ley para que solo los intendentes puedan ser reelectos indefinidamente en territorio bonaerense, proyecto de Ley que la oposición y algunos sectores del Frente de Todos (Frente Renovador) dijeron que no van a apoyar.

Algunos intendentes están molestos con los que gambetearon la Ley

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, fue crítico de sus colegas que pidieron licencias para saltar la Ley, dijo: "Yo no soy de esa postura. Hay que cumplir un mandato que nos impusieron nuestros vecinos, en este caso, terminar el mandato de cuatro años en Villa Gesell".

El jefe comunal que fue reelecto en su distrito por el Frente de Todos agregó: “La ley no es la apropiada, Vidal con esta Ley quería jugar al antipolítico. Los problemas del país no se resuelven con más restricciones sino con más política".

Por su parte, el intendente de Ensenada, el ultrakirchnerista Mario Secco, afirmo que él va a cumplir su mandato como corresponde, descartó que vaya a tomar licencia y calificó de “mamarracho” a la Ley que limita las reelecciones.

Secco, que esta cumpliendo su quinto mandato al frente del municipio, en declaraciones radiales dijo: “Tuve oportunidad en otros momentos y no lo hice tampoco. Voy a cumplir mi periodo como corresponde. Si la ley me lo impide, no seré candidato. Si la ley lo permite, seré. No voy a pedir ninguna licencia ni nada por el estilo”.

Fiel a su estilo, el intendente de Ensenada agregó que esta Ley toma a la gente por estúpida y se preguntó: “¿Quién es el dueño para limitar? Macri también pudo ser reelecto y sin embargo lo echaron ¿Sabes cuántos intendentes pudieron ser reelectos y los echaron? Un montón. ¿Tan estúpida es la gente que hay que condicionarla?”.

Los intendentes tienen tiempo hasta el 9 de diciembre para pedir licencias, de esta forma poder gambetear la ley y presentarse en el 2023 a un nuevo mandato. Los nombres que suenan con fuerza para anotarse en el libro de pases son Mario Ishii, intendente de José C Paz, quien suena para irse al Gabinete nacional y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien en las próximas horas se sumaría al gabinete de Kicillof.