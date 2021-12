El porteñismo que pone en crisis a toda la oposición

No hay una idea ni pensamiento único dentro de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires sobre cómo resolver la discusión futura entre el PRO y el radicalismo. Tampoco tienen certezas sobre qué hacer con respecto de la sociedad política que Horacio Rodríguez Larreta decidió tener, desde hace años, con Enrique Coti Nosiglia y sus dos referentes nacionales, Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau.

Elisa Carrió, quien es la que todos los días tiene el aerosol con el que limita las relaciones y los vínculos de la oposición con el oficialismo y de sus aliados internos con otros de Juntos por el Cambio, ya lo dijo. No los quiere en el mismo bando que su principal candidato, el alcalde porteño.

Lilita Carrió dice que no quiere en el mismo bando a su principal candidato

En esto comparte la visión con otros con los que también tiene cuestiones pendientes, como son los radicales en general, y Gerardo Morales y Facundo Manes en particular. Ambos son los que ya han decidido que harán el uno - dos en la conducción partidaria. El gobernador de Jujuy, amigo de Sergio Massa como Rodríguez Larreta, presidirá el partido. Gastón Manes, el encargado de negociar en nombre de su hermano, comandará la convención partidaria, si el deseo de los del interior se convalida.

"Quieren todo. El partido, la convención, los cargos legislativos... ¿qué más pretenden?", se quejan en las cercanías de Nosiglia, quien ya tiene decidido armar un bloque propio legislativo para contrarrestar al que presidirá Mario Negri. El cordobés, perdedor de las PASO en las que compitió en su provincia contra Rodrigo Loredo, aliado de Lousteau, además pretende, y tiene el consenso necesario, para presidir el interbloque de Juntos por el Cambio.

¿Podrán la dupla Jorge Macri - Diego Santilli empezar a incidir en la manera de decidir y proyectar en Rodríguez Larreta?... Es un interrogante que recién se abre. Ambos han trazado una buena relación personal y política tras los tiroteos iniciales por el proyecto "de lado a lado". Sus alfiles César Tórres y Agustín Forchieri hablan y coinciden mucho más de los que varios suponen. Por lo menos, tienen dos cosas en claro. Que puede haber varios candidatos, pero eso no debe ser motivo de pelea interna. La otra es que María Eugenia Vidal no puede decidir más en el territorio bonaerense, ni por propia persona ni a través de terceros, caso Cristian Ritondo.

Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri

Ritondo es amigo personal de Santilli y siempre han trabajado en tándem. Pero las últimas decisiones del diputado nacional no cayeron nada bien en candidato que terminó ganándole al Frente de Todos. En las relaciones entre ellos, Carrió también tiene un dilema. Adora a Vidal, pero no a Ritondo ni a Gustavo Ferrari, casi marginado de cualquier armado político pero no del entorno de la ex gobernadora.

"No podemos hablar de candidaturas", remarcó Jorge Macri. Tanto él como la mayoría de los integrantes de la alianza opositora, inclusive Carrió, saben que es muy posible que en 2023 Juntos por el Cambio gane la presidencia, pero no por lo que surja de la Provincia del Buenos Aires, sino del resto del país. En todas las Provincias la oposición ganó o salió segunda, pero es el territorio bonaerense lo que más desvela.

Mientras tanto, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Miguel Angel Pichetto, el ala menos "relacionista" de la oposición, tienen en claro que cuando peor le vaya al oficialismo mejor le irá a ellos. Es tan fuerte el mensaje que manejan, lo claro que es para su público, que no necesitan ningún intermediario para saber de qué lado están, algo que buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio no entiende, empezando por Rodríguez Larreta y por eso los retos que recibe.

Los mismos que sufrieron, el año pasado, Jorge Macri y Cristian Ritondo, entre otros, cuando fueron a discutir a la Casa Rosada el tema de los fondos especiales para los municipios pero, en medio de la negociación, salió el tema de las reelecciones de los intendentes. Eran otros momentos, pero ya habían adelantado que esos temas tan sensibles debían ser discutidos en la legislatura. Algo que, parece, no sucederá.

Ahora Juntos no quiere saber nada con verse comprometido con una ley que apoyaron cuando la demanda social de "cambio" había apoyado a Cambiemos. ¿Volverán a Cambiar?... Parece que no. El lío en el Frente de Todos es tal que en esta cuestión, imprescindible para su posible futuro en el poder, tampoco hay una posición única. Sergio Massa ya dijo que no dará marcha atrás a lo que él impulsó en 2016. Sí, el diputado ha cambiado en más de una opinión, pero ahora, parece que no. También empieza a decidir su futuro. Sergio Massa

La falta de una conducción indiscutida es lo que más problemas le trae a una oposición que tampoco quiere decidir quiénes pueden ser los interlocutores de las cada vez más variadas líneas internas que existen. Las certezas que había antes de las elecciones inclusive en los territorios donde Juntos por el Cambio ganó como en CABA y Provincia de Buenos Aires, se descomponen por el calor de la realidad.

A eso se suma la modificación de los parámetros en distritos claves como Córdoba y Santa Fe. Los radicales, que ganaron en la mayoría de las provincias comparativamente contra el PRO, discuten, primero entre ellos, la forma de relacionarse con sus socios. Algunos quieren ya tener la certeza de lo que harán en 2023. Otros, directamente, no dudan que lo suyo no necesita de la aceptación de sus aliados frentistas. Lo que sucede es que, si se extralimitan, estarán a tiro de armar una estructura diferente que podría romper la expresión política que ganó las elecciones legislativas en todo el país.