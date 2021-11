Escándalo: Mayra Mendoza salió a comprar a los candidatos de Florencio Randazzo en Quilmes

Desde el espacio de Florencio Randazzo, "Vamos con Vos", denunciaron que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, "compró" a varios de sus candidatos con contratos en el municipio y que, incluso, lo anunció en un tono triunfalista, destacando que se habían sumado a apoyar al oficialismo.

Concretamente, tres candidatos a concejales (Patricia Liliana Maciel, Silvina Rodríguez y Norma López) aparecieron junto a Mendoza asegurando que renuncian a sus candidaturas y que apoyarán al Frente de Todos. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron audios de los candidatos a concejales de este espacio opositor, en los que afirman que "renunciarían a las candidaturas a cambio de contratos ofrecidos por la intendenta kirchnerista".

Los audios viralizados corresponden a integrantes de Libres del Sur en Quilmes, uno de los partidos que integra el frente Vamos con Vos a nivel local. En los mismos, sale a la luz las negociaciones con Sebastián Raspa, actual subsecretario de Hábitat del municipio. Allí, hablan de que renunciarían a sus candidaturas y se pasarían al Frente de Todos a cambio de “puestos, tramites de jubilación y otros pedidos”.

La lista de Vamos con Vos

Uno de los audios, de Sergio Pintos (tercer candidato titular a concejal), deja en claro el intento por "comprarlos", aunque precisamente él es uno de los que desertó a posibilidad de pasarse al Frente de Todos. En el mensaje, afirma: “Yo hable con Raspa y me dijo que todos los compañeros que se pasen a trabajar con el Frente de Todos directamente los iban a poner en planta, les iban a dar un puesto, le iban a aumentar la jerarquía, etc.”.

También, asegura, entendiendo de alguna manera la postura de los que se pasan al oficialismo: “Hay que hacer negocio, no hay otra, esta es la única realidad. Así de cruda es la verdad. Muchos acá están trabajando, necesitan trabajo, necesitan que los amparen, que los cobijen, así que bueno espero que cumplan. Ya saben lo que tienen que hacer, sino esos puntos los van a perder”.

Audio de Sergio Pintos, candidato de Vamos con Vos

El intento de operación de Mayra Mendoza hacia el espacio conducido por Florencio Randazzo a nivel provincial se da mientras Vamos con Vos suma a espacios políticos que quedaron afuera de las PASO y asociaciones civiles descontentas con la gestiones kirchneristas.

Nicolás Terrera, primer candidato a diputado provincial de Vamos con Vos en la tercera sección, afirmó respecto al escándalo que “el plan platita les viene saliendo bastante mal y ahora pegan manotazos de ahogado. Las convicciones no se venden, nuestro espacio se conformó como alternativa para el futuro del país y la Provincia. Se nota que al kirchnerismo le preocupa que haya una verdadera alternativa en Quilmes y en toda la Provincia frente a la decadencia de sus gestiones”.

Uno de los audios más contundentes que salió a la luz es el de un tal "Adrián Sain" (no figura en la lista como candidato), a un grupo de representantes del partido, quien asegura: “Tuve reuniones con Sebastián Raspa (subsecretario de Hábitat de Quilmes) y le di el listado de todos los pedidos de los compañeros e individualicé cada pedido de cada uno, con nombre y apellido. Pedido de categorías, pedidos de puestos, pedidos de direcciones, pedidos de tramites jubilatorios y otros pedidos que cada uno que habló conmigo lo anoté y lo pasé. No voy a dar nombre de ninguno de los compañeros. El día viernes le expliqué punto por punto a Sebastián Raspa y él me dijo: 'bueno yo ahora con esta listita lo hablo con Mayra Mendoza'".

Y agrega: "Lo que surgió después de esa charla es que me confirma que la semana entrante se va a hacer la reunión con Mayra. Quédense tranquilos que cada pedido que hicieron los compañeros ya Sebastián lo sabe, están por escrito y lo remonta para arriba. Estamos a la espera muchachos, yo también, yo también estoy en el listado igual que ustedes. Con Patricia Maciel, nuestra compañera que está dentro del listado”.

Audio de "Adrián", militante. (Foto ilustrativa Mayra Mendoza)

Audio de Marcelo Agüero, Agrupación Todos por Quilmes (confirma que hubo gente del espacio que se "vendió" a Mayra Mendoza).