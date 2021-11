La fuerte acusación de Martín Lousteau a Elisa Carrió por sus críticas a Juntos por el Cambio

El senador nacional Martín Lousteau cargó en duros términos contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por su polémico discurso del sábado último en el que criticó a sus aliados de Juntos por el Cambio, y la acusó de ser "funcional al kirchnerismo" para "recuperar posiciones" en la alianza opositora luego de las elecciones legislativas.

Elisa Carrió encabezó un acto el sábado pasado en la localidad bonaerense de Open Door para festejar los veinte años de la Coalición Cívica, donde aprovechó para cuestionar las internas en Juntos por el Cambio: "No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no al revés". Incluso criticó abiertamente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que estaba frente suyo, por "no cuidar" a María Eugenia Vidal en la campaña electoral, y aseguró que el radicalismo es "el partido que más me traicionó pero el que más amé".

"Eso de criticar a (Horacio Rodríguez) Larreta y al radicalismo es un error conceptual, porque es algo que va absolutamente en contra de lo que nos pide la gente. Su discurso termina siendo funcional al kirchnerismo. No es momento de hacer eso. De todas maneras, sé que lo que dijo Carrió no es lo que piensa todo su espacio", expresó Martín Lousteau en el programa La Rosca, del canal TN.

Asimismo, y sin mencionarla nuevamente, el senador radical interpretó las declaraciones de la líder de la CC como una forma de cuestionar la ampliación de Juntos por el Cambio ante su necesidad de generar internas en el seno de la coalición: "Cuando los espacios se agrandan los pesos individuales se diluyen, y hay gente a la que eso no le gusta. Entonces, cuando reaccionan tratando de conseguir cosas hacia adentro tirando piedras, generan problemas".

"Hay algunos que no quisieron participar de las PASO o que perdieron y que no quieren eso. Les cuesta aceptar la validación popular y que este Juntos por el Cambio sea más grande y mejor. Entonces, para recuperar posiciones, generan críticas para adentro. Hay radicales que cuando habla Carrió esconden la cabeza, pero este radicalismo no hace eso", advirtió.

Por otro lado, Martín Lousteau se sumó al pedido de otros dirigentes opositores para que los jueces del TOF5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg sean sometidos a juicio político por votar a favor del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur - Los Sauces. "Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Por eso vivimos todos estas barbaridades desde el punto de vista judicial, que desacreditan a la Justicia y que generan intranquilidad y hasta un estado de ánimo antipolítico", argumentó