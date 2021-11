Intendentes bonaerenses de Juntos se opusieron a la reelección indefinida

Los intendentes de Juntos y sus legisladores bonaerenses no participarán en una discusión parlamentaria para modificar o derogar la ley 14836 en la que a través de una modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades se dispuso un límite de una sola reelección a los intendentes que fueron electos en 2015.

Por esta norma, el 65% de los 135 intendentes bonaerenses estarían inhabilitados para presentarse nuevamente. Algunos con más de veinte años de mandato y otros con solo seis, a partir de 2023 deberán encontrar un nuevo rol en la política o, si lo prefieren, realizar trabajos en la actividad privada.

La decisión de no avalar una modificación legal que les permita ser reelecto a los jefes comunales no fue tomada ni discutida oficialmente por los referentes de Juntos de la Provincia de Buenos Aires, pero hay indicios que sugieren un cambio de visión sobre el tema tras el resultado electoral de las últimas elecciones.

Hasta antes de las PASO, la mayoría de los jefes territoriales de Juntos dialogaban con los del Frente de Todos para ver de qué manera se llegaba a un punto que no pusiera a la opinión pública tan en contra como para que se eludiera la traba legal de las reelecciones.

Legisladores de ambos bandos, todos con incidencia en los departamentos judiciales de la Provincia, armaban proyectos, los corregían, y llegaban a conclusiones más o menos coherentes. Sin embargo, nunca se pusieron de acuerdo en el momento en el cual debían plantear el tema.

Se pretendía que lo hiciera un concejal o consejero escolar ignoto ya que a ellos también los alcanza la ley aprobada por el impulso de Malena Galmarini de Massa y apoyada como propia por María Eugenia Vidal. En ese caso, se hubiera reclamado una reinterpretación de la ley por sentirse “proscriptos” ya que afectaron sus derechos al legislar sobre una decisión adoptada un año antes, en 2015, cuando se presentaron por primera vez.

Pero tras la victoria del Frente de Todos, la situación para los concejales, consejeros escolares e intendentes se volvió a complicar. La Cámpora y Máximo Kirchner vieron que se había abierto una gran posibilidad para los propios y reemplazar a los viejos “caciques” territoriales. La realidad de la catástrofe electoral de 2021 volvió a cambiar las cosas y ahora es el hijo de los dos presidentes el que dice que no le importa que pase con ese tema.

En diálogo con Radio Provincia, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, dijo que él no quiere que se modifique la ley 14386. ““yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas ideológicamente, pero si hay un grupo de legisladores e intendentes cree que se puede perpetuar, uno puede elegir no presentarse … Yo no me vuelvo a presentar”, sentenció.

El jefe comunal agregó que “uno de los problemas de Argentina es que siempre se habla de las personas y no de los espacios o las ideas. Uno tiene que saber generar, si le toca liderar un espacio político, formar equipos que logren defender ciertos valores que también tengan derecho a tener su propia impronta”.

Hace una semana, en MDZ, Jorge Macri también había sido claro al respecto. Dijo estar en desacuerdo de modificar o alterar el espíritu de la normativa que los limita para varias reelecciones y dijo que si alguien se veía perjudicado por el tema “debía presentarse ante la Justicia y pedir su interpretación correspondiente”.

Insólitamente, el oficialismo frentetodista, en cada reunión realizada, inclusive con la presencia del Presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, buscan una reforma o anulación legislativa cuando, la mayoría de los constitucionalistas consultados por MDZ, dicen que la ley es anticonstitucional.

Tal cual reveló Pablo Manili, profesor y constitucionalista, la normativa va en contra de la autonomía municipal avalada por la Constitución nacional, entre otros motivos para ser revisada.