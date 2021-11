El vínculo con La Cámpora del detenido por el ataque a Clarín

En horas de la madrugada la División Antiterrorismo de la Policía Federal logró detener a Martin Michel Gallarreta Albin, un ciudadano uruguayo, de 44 años con DNI argentino, apuntado como responsable del ataque incendiario contra el edificio de Clarín. Uniformados lo esperaron en su edificio ubicado en la localidad de Almagro hasta que volvió de festejar el campeonato obtenido por River Plate. Lo venían siguiendo con el sistema de geolocalización de su teléfono.

Al ser detenido se allanó su departamento y encontraron dos bidones de nafta. Pero según trascendió de la investigación, también revisaron sus redes sociales y encontraron fotografías vinculadas con actividades anarquistas. Otro dato que se filtró es que hay fotos en una actividad de la agrupación kirchnerista La Cámpora.

No está claro si Gallarreta milita en la agrupación fundada por Máximo Kirchner o si solo acudió a ese encuentro por algún motivo particular. Pero el dato no pasó desapercibido en la investigación.

En total en las imágenes se podía ver a nueve personas y además de Gallarreta hay cinco hombres y tres mujeres involucradas en el ataque con bombas molotov contra el inmueble del Grupo Clarín.

Gracias a las cámaras de seguridad se pudo constatar que tras atacar el edificio de la calle Piedras se fueron en tres o cuatro motos, una de las cuales tenía una patente expuesta y está siendo investigada.

El ataque tuvo lugar el lunes a las 23.05 y en las imágenes se ve a nueve personas pararse frente al edificio y arrojar más de cinco bombas molotov contra la fachada.

Gallarreta fue identificado por las cámaras de seguridad luego de que revisaran imágenes más alejadas de la sede de Clarín. A partir de una serie de imágenes pudieron hacer una comparación morfológica que arrojó un 80% de similitud con el aprehendido.