Qué condición le puso Juntos por Cambio al Gobierno para apoyar el acuerdo con el FMI

Juntos por el Cambio apoyará en el Congreso un proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre que su contenido esté consensuado con el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva. Si este proyecto incluye metas fiscales, monetarias, cambiarias y macro generales que hayan sido negociadas y acordadas con el FMI, y no especulaciones del Gobierno nacional, los legisladores de la oposición no tendrían problemas en dar quórum y dar su voto positivo, tal el reclamo que ayer hizo el propio Fondo sobre el acuerdo que se negocia desde fines del 2021. Pero siempre que todo el contenido sea parte de la negociación y sean metas cerradas y consensuadas, y no especulaciones del oficialismo sobre lo que el Fondo debería aprobar.

"Si tiene el certificado de autenticidad, aceptamos". Con esta frase, una alta fuente del principal frente de la oposición confirmaba la posición del frente electoral, ante el anuncio de Alberto Fernández de enviar el proyecto y llamar a la oposición a discutir algunos temas económicos en el próximo Congreso Nacional, diseñado a partir de la elección del domingo, sobre la base del FMI bajo el algo pomposo título de "Programa Económico Plurianual".

El oficialismo sabe desde el domingo a la tarde que necesita de Juntos por el Cambio para avanzar en cualquier proyecto económico de envergadura; y que, más allá de cualquier declaración política de circunstancia, debe abrir algún marco de negociación con el frente vencedor de las legislativas. Y, por lo que se sabe, siembre hubo contactos indirectos entre economistas de ambos bandos donde se intercambiaron ideas y propuestas sobre la marcha de las negociaciones con el FMI.

Sin embargo, la idea de enviar el proyecto de un acuerdo con el Fondo al Congreso, tiene el copyright de Martín Guzmán, que siempre (aún en el peor momento de la relación entre el Gobierno y la oposición), habló ante los propios técnicos y agentes políticos del FMI de llevar la potencial Carta de Intención cerrada con el organismo al Congreso, para que tenga el aval de toda la clase política. O al menos del mayor nivel de representación legislativa. Esto es, Juntos por el Cambio.

Como se mencionó ayer, y consolidado el apoyo de la oposición, la gran duda que queda a partir de esta misma mañana, es saber si todos los intentos de diálogo político que buscará el Gobierno y que tendrán el potencial acuerdo con el FMI como principal y primera referencia; tienen el aval del autoconsiderado principal accionista de la coalición gobernante. Aún Cristina Fernández de Kirchner no dejó en claro y de manera directa si apoya el proyecto, pese a que luego de las elecciones del domingo ya le dio apoyo público al presidente, pero con otro tema; al menos en lo económico, menos importante.

La expresidenta avaló la presentación de mañana en la Plaza de Mayo por el día de la militancia. Sobre la posición de la vicepresidenta del aval al proyecto de ley sobre el acuerdo con el FMI, sólo habló hasta hoy la portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerutti, que contestó que "si" existe este apoyo y aval.

Pero aún los mercados piden más. Reclaman que sea pública, personal y abiertamente la mismísima Cristina Fernández de Kirchner quién hable a favor del proyecto de ley y del acuerdo con el FMI. Y en los términos en que se sabe que Guzmán está negociando. Las preguntas aún son las mismas de ayer. ¿Aceptará finalmente el kirchnerismo un acuerdo a 10 años? ¿Y, algo aún más complejo, si finalmente el FMI no aceptara reducir los intereses de 4.05% a 1,05%, la exjefa de Estado y hoy vicepresidenta de la Nación; habrá apoyo al acuerdo?