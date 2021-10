Una diputada de Juntos por el Cambio fulminó a Máximo Kirchner y Anabel Fernández Sagasti

La diputada radical mendocina Jimena Latorre salió al cruce de los referentes del Frente de Todos que responsabilizan a Juntos por el Cambio por el fracaso de la sesión en la que debía tratarse la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y el régimen previsional especial para trabajadores de viña.

A través de las redes sociales la diputada aseguró que no pudo llegar a tiempo a la sesión pero aclaró que aún si llegaba el Frente de Todos no iba a tener quorum por la ausencia de legisladores de ese mismo espacio.

"Hace tiempo que estamos pidiendo sesionar desde JxC, lo seguimos pidiendo. Los legisladores Mendocinos estamos de acuerdo con etiquetado y jubilación para viñateros", subrayó.

"Máximo Kirchner no quería sesionar, por eso no tenía ni a sus propios legisladores. No les interesa la gente, les interesa medir fuerzas. Se les cayo la sesión, como se les cayeron las elecciones. Seguimos dispuestos a sesionar y discutir las leyes de la agenda de la gente", aseveró la diputada nacional y también cargó contra la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Le pregunto a los ?uD83CuDFFBuD83EuDD21 del FdT, después de un año de vueltear Ley de etiquetado en las comisiones, a qué azucarero no le conviene la Ley?

Se me ocurre @JuanManzurOK

Hable con su nuevo jefe @anabelfsagasti en lugar de vender humo a los Mendocinos, que ya no le creen. — Jimena Latorre (@JimehLatorre) October 5, 2021

"Hable con su nuevo jefe Anabel Fernández Sagasti en lugar de vender humo a los mendocinos, que ya no le creen", advirtió la diputada en referencia al jefe de Gabinete Juan Manzur dando a entender que este dilató en comisiones el tratamiento de la ley.

"Es muy pobre y corto el relato del Frente de Todos y Anabel Fernández Sagasti en Mendoza", finalizó.