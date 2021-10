Fernán Quirós anticipó qué pasará con la pandemia y habló de terceras dosis

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, visitó la provincia de Mendoza en el marco del lanzamiento del Distrito del Vino. Precisamente, el funcionario porteño acompañó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En diálogo con la prensa, habló de las similitudes entre Mendoza y CABA respecto de la implementación de medidas sanitarias, anticipó cuál será el futuro del uso de barbijo en espacios abiertos y puntualizó en el avance de la pandemia.

Al comenzar, se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país en las últimas semanas, con un notorio descenso en las infecciones por covid-19. "No se puede hablar de pospandemia. La pandemia no se terminó ni en el país ni en el mundo. El virus todavía está circulando. Estamos en un momento epidemiológico muy conveniente y con circulación viral baja. Sabemos que la variante delta tiene la capacidad de aumentar los contagios".

Y agregó: "Si logramos vacunar con las dos dosis a la sociedad, cuando la variante delta genere contagios estos no causarán tanto daño sino que se darán como enfermedades leves y con síntomas pequeños. Estamos buscando avanzar con las segundas dosis para que, si viene una ola de variante delta, sea de menor importancia. Que se trate de un poco de mocos, dolor de garganta y cabeza y no signifique para nadie internarse en terapia intensiva".

En tanto, al ser consultado por la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, sostuvo: "La información científica respecto de la tercera dosis no es clara en el mundo, pero seguramente vamos a necesitar en los próximos meses un refuerzo. Lo que a mí me gusta decir es que 'mientras vos tenés personas que no recibieron la segunda dosis, es un debate que no tiene mucho sentido' porque la segunda dosis genera una protección muy superior a una tercera".

"Tenemos octubre, noviembre y diciembre para completar las segundas dosis. Seguramente eso va a ocurrir en el país. A partir de ahí estará el debate sobre cuándo se aplicará la tercera dosis", añadió.

La presentación del Distrito del Vino en la Ciudad de Mendoza.

Aperturas y flexibilizaciones

Recientemente el Gobierno comunicó "de golpe" el cese de restricciones en la mayoría de los ámbitos a nivel nacional. Es por ello que Quirós mencionó: "Para nosotros es muy importante una planificación transparente y con tiempo. La comunicación del Gobierno nacional fue de un día para el otro y eso no ayuda a que la gente tenga previsibilidad y confianza en lo que les vamos diciendo. Todos fuimos aprendiendo en el día a día. Todos aportamos algo de conocimiento general. Algunos tomamos un camino que fue mas conveniente, otros no tanto".

Asimismo, comparó el panorama epidemiológico entre Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Es evidente que en la cuarentena inicial había que hacer un plan apropiado para ir saliendo de manera correcta. Creo que CABA y Mendoza -y algunas otras jurisdicciones- tuvieron esa mirada, entendiendo que la pandemia no era un problema sanitario, sino una catástrofe social multidimensional. Generó tener una mirada más allá del cuadro viral o epidemiológico. Y creo que, en ese sentido, aquí en Mendoza tuvieron esa mirada bastante clara", comentó el ministro.

Barbijo, ¿si o no?

En torno a las diferencias de criterio entre jurisdicciones sobre la obligatoriedad del uso de tapabocas, Quirós defendió la utilización del mismo. "El espacio abierto es veinte veces más seguro que el cerrado. Entonces, a medida que avanzamos con la vacunación, uno puede ir liberando algunas restricciones como el barbijo", dijo y en ese sentido aportó: "Cuando el 70% de la población alcanza a estar vacunada con dos dosis, las experiencias internacionales demuestran que la circulación viral baja críticamente. Nosotros en la Ciudad estamos a días de ese objetivo. Cuando lo hagamos, vamos a dar una primer señal, que es ofrecerle a la gente que el uso de barbijo en espacio es abiertos sea voluntario. Pero en espacio cerrados todavía tenemos que sostenerlo".