Elisa Carrió apuntó contra Javier Milei con una dura acusación

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a cuestionar en duros términos a Javier Milei y lo acusó de ser "un empleado de los empresarios que se beneficiaron del Estado corrupto" que el candidato a diputado nacional dice combatir. Además criticó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y lo trató de "mafioso".

En declaraciones al canal LN+, Elisa Carrió dijo desconocer a Javier Milei salvo por su "batido" en el pelo, aunque reconoció que algunos debates que propone el economista libertario son dignos de considerarse. “Él no distingue la casta política porque es cierto que existe corporación política, pero hay muchos que luchamos contra eso y nunca tuvimos acuerdo ni con la corporación ni con los sindicatos, pero tampoco fuimos empleados de los empresarios que se beneficiaron de ese Estado corrupto, entre ellos (Eduardo) Eurnekian", apuntó.

"El liberalismo tolera todas las ideas y trabaja por la no violencia", arremetió.

Siguiendo esa misma línea crítica usada contra Javier Milei, la dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que la Coalición Cívica "nunca se financió con dinero empresario" para no perder su libertad. "En su momento, decidí no ser presidente porque si no necesitaba un financiamiento que me quitaba libertad a la hora de la palabra, y dije: 'A ese precio no llego'. Me ofrecieron 100 millones de dólares para ser presidenta, y yo dije que no", recordó.

Por otra parte, Elisa Carrió arremetió contra Aníbal Fernández en relación a sus amenazas contra el humorista gráfico Nik: "La violencia se desata cuando los violentos ocupan el poder porque no hay mayor ejemplo que si un gobierno elige como ministro de Seguridad a un violento, es una habilitación a la violencia de todos".

Según la exdiputada, el ministro Fernández “amenaza como un mafioso” y puso como ejemplo su propio caso: "Vengo siendo acosada desde 1996. No me amenazaron, sino que fueron por mi familia en una cuestión falsa contra mi hijo. Ya me pusieron tres balas diciendo: 'Vamos por tu familia a liquidarte'".

En relación al pedido de renuncia contra Aníbal Fernández que elevó la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Carrió consideró que "si no es destituido ahora, va a ser destituido con la nueva mayoría porque hay algo del orden de lo imperdonable cuando la amenaza es contra un periodista, pero también contra la humanidad".

De hecho, la exdiputada sostuvo que nadie en el Gobierno nacional le pide la renuncia al nuevo ministro "porque no tienen con quién cubrir ese cargo". Incluso señaló que "Aníbal es un intocable en la Justicia, te lo dicen los propios jueces, pero lo peor es que lo dice toda la política, que le teme".