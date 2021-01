Extraño apoyo de Sergio Berni al toque de queda: "Nos guste o no..."

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, justificó de forma un tanto atípica la posible aplicación de un toque de queda nocturno en la Argentina, al considerar que “ ya no es oportunidad para analizarlo” y que su “deber es acompañar” más allá si está de acuerdo o no con la medida.

“Con el toque de queda puedo o no estar de acuerdo, pero debo estar de acuerdo. Nos guste o no, ya no hay oportunidad para poder analizarlo, sino que es una decisión que se ha tomado desde el Gobierno nacional para seguir sosteniendo la actividad productiva y tenemos la responsabilidad de acompañarlo”, expresó el funcionario en el programa A dos voces, del canal TN.

Respecto al aumento de los contagios de coronavirus en los últimos días, especialmente en territorio bonaerense, Berni indicó que “no hay que ser especialista en epidemiología egresado de Harvard para saber que a mayor circulación de personas hay mayor transmisión, dado que así funciona el ciclo de contagio de cualquier enfermedad infectocontagiosa”.

“Lo concreto es que en la provincia de Buenos Aires esto no nos tomó por sorpresa, venimos preparándonos para tener una reserva de camas en terapia intensiva y para que pueda existir una temporada de verano excepcional”, añadió en relación a la defensa de la gestión de Axel Kicillof durante la pandemia.

En ese sentido, Berni hizo hincapié en que “si no hay una responsabilidad social y una sociedad que esté dispuesta a entender hacia dónde vamos, porque el futuro de la Nación depende de las conductas individuales, el resultado obviamente será una mayor aceleración de los contagios”.

Asimismo, el funcionario bonaerense consideró que los jóvenes deberían ser incluidos en las políticas de prevención: “A esta juventud hay que convocarla para que sea parte de esta campaña de prevención para concientizar como un actor importante”.

Por otro lado, Berni dio su opinión sobre el caso de Carolina Píparo, cuyo marido se encuentra imputado tras atropellar y herir a unos motociclistas creyendo que se trataba de delincuentes: “No tengo porqué dudar que haya existido ese robo, a la vez que estamos poniendo el esfuerzo mayor en encontrar a los delincuentes que asaltaron a la diputada. Sin embargo, en las cámaras se vio que un vehículo arrastra una moto por 300 metros y se da a la fuga, por lo que la fiscal deberá determinar si la diputada mintió o no”.

“Ninguna cosa tampoco puede justificar el accionar negligente e imprudente en el accidente”, manifestó.