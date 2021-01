El Gobierno le respondió a Rodríguez Larreta tras la negativa a la reunión

El Gobierno nacional volvió a convocar este domingo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso recientemente.



Los encargados de la nueva invitación son el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, quienes le enviaron una nota al alcalde capitalino, que anunció que no iba a ir a esa reunión citada para mañana lunes 4 de enero.



"Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece", dijeron los ministros.



"Por ello, reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al jefe de Gobierno a una reunión preliminar a celebrarse el lunes 4 de enero del 2021 a las 15 horas en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior", añadieron los funcionarios.



De Pedro dijo hoy por Twitter que "la Ley 27.606 subsanó la ilegalidad con la que (Mauricio) Macri traspasó por decreto la Policía, mejorando la calidad institucional de la autonomía porteña. Además fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los recursos correspondientes a esa transferencia".

Además fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los recursos correspondientes a esa transferencia. — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) January 3, 2021





"Es la forma de respetar nuestra Constitución, la ley y la posición de todas las provincias. Por eso lamentamos que el Gobierno de la Ciudad no quiera participar de este ámbito de consenso para alcanzar un acuerdo definitivo y resolver el problema que ellos mismos generaron", enfatizó.