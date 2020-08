Cuarentena: una provincia ya rechaza el DNU de Alberto y se suman críticas

Luego de que el presidente Alberto Fernández decretara la prohibición de las reuniones sociales y familiares en todo el país, una provincia anunció que no lo acataría lo establecido, y se siguen sumando críticas.

Los cuestionamientos se sienten especialmente en las redes sociales, ya que sus usuarios consideran que el DNU marca demasiados límites a las libertades personales.

Los especialistas también tienen sus dudas. El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó que el DNU legisle "en materia penal", al equiparar las penas de las reuniones sociales con el artículo del Código Penal que sanciona los delitos contra la salud pública, según remarcó La Nación.

El Presidente legisla por decreto materia penal, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Así, las reuniones sociales y familiares son asimiladas a delitos contra la salud. Viola el principio de tipicidad y crea delitos por analogía. Atenta contra la libertad más esencial. — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) August 3, 2020

Patricia Bullrich, referente del PRO, fue mucho más dura con la norma, ya que la consideró "inconstitucional por donde se mire". "Entran en la casa de cada argentino. ¿Qué van a hacer, una orden de allanamiento universal?", explicó.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto indicó en declaraciones al canal América que "Uruguay está acá nomás, cruzando el río, y ahí hubo una cuarentena semivoluntaria, hay escuelas. Parecería que la Argentina está en el África subsahariana y el Uruguay, en Suiza".

También habló el exsecretario de Salud en el gobierno de mauricio Macri, Adolfo Rubinstein: "Más allá de si es o no es constitucional, que aparentemente por lo que dicen prestigiosos constitucionalistas no lo es, menos a través de un DNU, me parece que acá lo que se discute es si esto se puede hacer cumplir".