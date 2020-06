Roberto Iglesias: "Tengo diferencias con Cornejo y su accionar, pero está haciendo lo que tiene que hacer"

MDZ Radio está realizando, dentro del programa "No tan millennials", un ciclo de entrevistas a los ex gobernadores de la provincia de Mendoza. En este caso Roberto Iglesias, quien fue Gobernador de Mendoza entre 1999 y 2003, atravesando la dura crisis del 2001 de nuestro país.

-¿Por qué estaría más preocupado hoy si fuera gobernador?

-Hay que preocuparse por todo. Tanto el gobernador como el presidente tienen un montón de incógnitas. Ahora es la pandemia, hay que buscarle una solución y paliar los efectos negativos. Después el problema de fondo de la Argentina, desde hace muchísimas décadas: no encontramos el rumbo. Pasada la pandemia va a ser mucho más difícil en todo sentido para nosotros, deben estar pensando los que están gobernando de aquí adelante para resolver los problemas de fondo que tiene nuestro país. Creo que hay soluciones, muy difíciles, pero la gente tiene que acompañar.

-Usted gobernó en plena crisis de 2001, ¿cuáles son las similitudes con este contexto de hoy?

-No hay similitudes. Los problemas eran propios de la Argentina, económicos y sociales. La convertibilidad terminó estallando como tenía que estallar. Fue una solución momentánea y no se supo cómo resolverla.

Si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo el mismo resultado. La argentina vive empantanada. Los pobres en la Argentina viven desde hace décadas y décadas siendo pobres, hemos equivocado el camino estructural y de fondo. Los pobres indigentes de hoy son los bisnietos y tataranietos de los pobres e indigentes de antes. Es un problema que Argentina tendrá que probar soluciones nuevas para no seguir teniendo los mismos resultados.

-¿Es la cuasimoneda una solución?

-Preferiría que no. Habría que tratar de esperar y tenerlo como última medida. Fuimos de los últimos que la tomamos y lo hicimos con mucha precaución. Lo que es una salida fácil después trae un montón de problemas. nosotros teníamos autorizados 180 millones de dólares y no llegamos a largar al mercado ni la mitad. Fuimos la única provincia que devolvimos la plata con los intereses pactados. En definitiva, lo importante es tomar medidas en la emergencia pero hacerlo con mucho criterio y racionalidad, que den credibilidad a la sociedad.

-¿A Suarez como lo ve?

-Lo veo realmente muy bien. Me parece que hoy se requiere de mente fría y ser cauteloso. El gobernador debe actuar con mesura y lo está haciendo bien. Lo que ha hecho el presidente con el manejo del dinero, haciéndolo de la manera más discrecional que hemos visto, haciéndolo con injusticia. Después las cosas que dije de Portezuelo del Viento son tan erradas y tan mal asesorado, hablando de dineros como si fueran propios, cambiar la administración, etc. Ese dinero es de Mendoza y fue reconocido por la Nación hace muchas décadas, es un dinero que nos tienen que devolver. Dijo cosas que son tan desacertadas que uno las puede aceptar solamente en un momento muy difícil como el que está pasando Alberto Fernández, de plena pandemia. Tal vez le quemaron la oreja justo antes de la conferencia.

-¿Hay destrato de la rosada hacia Mendoza por no ser una provincia del PJ?

-No me caben dudas de la discrecionalidad del peronismo. Sobran ejemplos de este manejo de los gobiernos peronistas, por eso no sorprende. Lo que está claro es que el presidente tiene problemas internos dentro de su gobierno y su partido. por eso es la recorrida que está haciendo en el interior, y le va diciendo a cada uno lo que le conviene. Tiene que ver con un posicionamiento y apoyo interno. Me parece que eso es lo que él está pensando que le va a hacer falta en los próximos tiempos para enfrentar futuros embates internos. Sino no tiene sentido lo que dijo en la Pampa, no puede un presidente decir eso.

-¿Qué opina del accionar de Cornejo en este momento?

-No estoy en contacto con Cornejo hace tiempo. Yo he tenido muchas diferencias con Cornejo y su accionar. Pero pienso que él está haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo su rol. Es el presidente del partido opositor. Tiene que marcar lo que se está haciendo muy mal. Cómo no va a opinar de Vicentin y en otras cosas donde se ha avanzado sobre un procurador general, LATAM y como avanza el gobierno en su pensamiento. Y más de un gobierno que es sospechoso de tomar medidas inadecuadas y avasalladoras del derecho de los Argentinos. Uno ve que a Boudou que está condenado lo premian con una jubilación y a los demás jubilados los castigan, está perfecto que sea Cornejo quien se ocupa de criticar estos temas.

