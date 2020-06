Un abogado de Cristina podría ocupar un cargo clave en Comodoro Py

Existen dos lugares vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py. Se trata del tribunal que revisa las causas de corrupción y dentro de los 35 aspirantes aparecen bien posicionados personas vinculadas o cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre ellos, un abogado que la defendió en una causa en su contra y el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El segundo lugar del orden de mérito fue para el abogado Roberto Boico,defensor de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Boico también es el abogado de Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y actual senador nacional, y tuvo un paso como juez en Comodoro Py.

El tercer lugar con 166 puntos fue para Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores. Ramos Padilla tramita la causa por el espionaje ilegal del abogado detenido Marcelo D´Alessio. En esa causa procesó al fiscal federal Carlos Stornelli, otro hombre de Comodoro Py. Ramos Padilla ganó el concurso para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene la competencia electoral de la provincia de Bueno Aires.

El orden de mérito lo integran 35 personas y se integró con los puntajes que obtuvieron por sus antecedentes y por el examen que dieron, según la resolución a la que accedió Infobae.

El primer y cuarto lugar fueron para dos jueces de primera instancia del fuero Penal Económico. Diego Amarante obtuvo 174 puntos y Pablo Yadarola, 165. Ambos de bajo perfil y de carrera judicial, son la nueva camada de jueces en lo Penal Económico: asumieron en febrero de 2015.

Yadarola tuvo en su juzgado la causa por la valija con 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson en la que procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray. Amarante fue el juez que envió a juicio oral a Echegaray por la presunta importación irregular de un auto diplomático -en la que fue absuelto en el juicio oral que terminó hace tres semanas- y sobreseyó al hermano de la ex primera dama Juliana Awada en un expediente por presunto contrabando de ropa.

La Cámara Federal es el tribunal donde se revisan los procesamientos, las detenciones y las investigaciones de corrupción y contra funcionarios públicos, las que más interesan al poder político y económico.