Morales se diferenció del resto de la oposición y "apoya" a Alberto

El gobernador jujeño, Gerardo Morales (UCR), dijo que comparte "a nivel general" las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández para hacer frente a la pandemia de coronavirus y dejó claro que éste "no es el momento" para "grietas".



Al mismo tiempo, expresó su aval al proyecto de ley que elabora el oficialismo en la Cámara de Diputados para que las grandes fortunas hagan un aporte por única vez para ayudar al gobierno a hacer frente a la crisis generada por la pandemia.



"A nivel general, las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández las comparto", dio Morales en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Asumió que el mayor problema lo tiene hoy la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y dijo que no le gustaría "estar en el cuero" de sus gobernantes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



"La verdad es que no me gustaría estar en el cuero de Horacio [Rodríguez Larreta] ni de Axel [Kicillof] porque son los que tienen la situación más complicada por la densidad demográfica del territorio y el hacinamiento", argumentó.



Sobre las presuntas tensiones entre provincia y Ciudad de Buenos Aires expresó que "no es el momento" porque "en este drama de la pandemia, al país le ha ido mejor dejando de lado la grieta y trabajando todos unidos por el país".



El gobernador también se refirió al proyecto de ley sobre el que trabaja el oficialismo en la Cámara de Diputados para que las grandes fortunas hagan un aporte por única vez, para ayudar al Gobierno con fondos para en el marco de la crisis generada por la pandemia.



"A mí no me parece mal", dijo el mandatario provincial respecto a este proyecto, y agregó: "No conozco el proyecto en detalle, pero estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario".



Morales contó que adelantó las vacaciones de invierno en Jujuy, mientras aguarda el aval nacional para comenzar las clases de manera muy paulatina.



"El 15 de junio empezaríamos con las escuelas rurales con albergues; luego avanzamos con la totalidad de las escuelas rurales. En las primeras semanas de julio tenemos previsto arrancar con todas las escuelas urbanas con modalidad voluntaria: la idea es que un día por semana vayan los chicos de cada grado", contó.



Sobre la economía provincial, con tempranas medidas de aislamiento y también ahora una de las primeras en abrir, explicó que de los 90.000 comercios que funcionan en la provincia, unos 85.000 ya abrieron sus puertas.



"Quedan pendientes los boliches, salones de fiesta y las guarderías de niños", mientras los deportes individuales ya se habilitaron, añadió.



Explicó además que mantienen "un plan muy estricto de fronteras sanitarias seguras, testeando a todo quien ingresa a la provincia".



Para Morales, "junio y julio serán los meses más bravos para la pandemia en el país", pero auguró que "si podemos sostener la situación iremos por más a partir de septiembre".