Mayra Mendoza: "El virus se controló en Villa Azul"

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, aseguró hoy que el brote de contagios de coronavirus en el barrio popular Villa Azul, ubicado en su distrito, "se controló" y señaló que los que hablan de "infectadura" no aportan "nada, porque siempre parten de la destrucción", al cuestionar un documento de intelectuales opositores.



La jefa comunal del sur del conurbano bonaerense indicó que en Villa Azul "el brote se controló y los hisopados bajaron considerablemente respecto al pico", y consignó en declaraciones a radio AM750 que "la cuarentena focalizada es la medida que se necesita para contenerlo" la propagación de la pandemia.



En ese sentido, Mendoza explicó que “al lograr controlar el brote, no sólo controlamos el contagio dentro del barrio, sino también en los barrios cercanos: Wilde, Don Bosco y Villa Itatí, donde viven entre 25 y 30.000 personas", y contó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "llama todos los días para preguntar como está el barrio”.



Respecto del documento de intelectuales contra la cuarentena, la intendenta quilmeña afirmó que "las personas que hablan de 'infectadura' no tienen empatía de ningún tipo y no pueden aportar nada ya que "siempre parten de la destrucción".



Se refirió de esa manera a un documento difundido ayer que firman 300 personalidades; entre ellas, la investigadora del Conicet, Sandra Pitta Alvarez; los escritores Juan José Sebreli y Santiago Kovadloff, el actor y ex diputado radical Luis Brandoni, el ex funcionario Darío Lopérfido, y los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal y Néstor Sclauzero, entre otros.



En el texto, titulado “La democracia está en peligro”, los firmantes dicen que la Argentina vive “una infectadura”, por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para mitigar la pandemia del coronavirus.



"No conocía la palabra ‘infectadura’ y no leí lo que han escrito, porque no tiene sentido eso para los que estamos trabajando”, agregó Mendoza.



La intendenta concluyó destacando que "nosotros gobernamos hace cinco meses, y desde el lugar que me toca, puedo ver que si una, desde el gobierno local, no trabaja por las urgencias del territorio, se complica”.