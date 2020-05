De Marchi 'se plantó': "El coronavirus les vino como anillo al dedo"

Omar De Marchi, diputado nacional por Juntos por el Cambio, se expresó a través de las redes sociales y publicó duras críticas contra el gobierno nacional, sobre todo, al considerar que el presidente Alberto Fernández y su equipo "no tienen un plan económico y es justamente por eso que ganaron las elecciones".

Quiero dirigirme al 41% que nos votó, a quienes votaron por otros “opositores” que hoy son “oficialistas” y también a aquellos que votaron a @alferdez pensando que él era “distinto” a @CFKArgentina

HABLAR DE ECONOMÍA ES HABLAR DE EMPLEO Y DE LOS Q HOY LA PASAN MAL (hilo) — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 3, 2020

Asimismo, se dirigió "al 41% a quienes votaron por otros 'opositores' que hoy son 'oficialistas' y también a aquellos que votaron a Alberto Fernandez pensando que él era 'distinto' a CFK" y llamó a "plantarse" ante esta situación. Dijo, además, que "el coronavirus les vino como anillo al dedo".

El texto que el ex intendente de Luján de Cuyo compartió a través de Twitter y de Facebook manifiesta textualmente:

Hablar de economía es hablar de empleo y de los que hoy la pasan mal.

El Gobierno de Alberto Fernández nunca tuvo (ni tiene) Plan Económico, a pesar de que ganó por la cuestión económica. Toda su campaña se basó en que llenarían las heladeras de los argentinos, que volvía el empleo y ponían la Argentina de pie. MENTIRA. Una enorme irresponsabilidad.

El Coronavirus le vino como anillo al dedo. Rápidamente instalaron el falso dilema de “Salud o Economía”. Falso porque no hay Salud sin Economía, y obviamente, no hay Economía sin Salud. Pero les permitió justificar la inacción económica en la “Épica Lucha contra el Virus”

El gobierno quisiera mantener el aislamiento eternamente. Salir de la cuarentena significa poner el pecho a las balas. Como despertar de un buen sueño y enfrentar la realidad. Empezar a gobernar de una vez por todas.

Sin embargo, y lo que creo más grave, es que el manejo real del poder vuelve a estar en manos de CFK quedó claro con las designaciones en Anses, en YPF, los médicos cubanos, el conflicto con Mercosur, el festival de liberación de presos peligrosos en todos lados.

Nuestros votantes, pueden perdonar nuestros errores, nuestros defectos, pero nunca nos perdonarán que los dejemos huérfanos e indefensos frente a este Poder Populista que cada vez penetra más, a fuerza de demagogia y extorsión fiscal y publicitaria.

ESTE ES EL MOMENTO de plantarnos con convicción y fortaleza, frente a aquellos que quieren convertir a la Argentina en un rebaño de obedientes y sumisos. #SiBarbijoNoMordaza

Argentina sigue aumentando el tamaño del Estado. Sin poder acceder a financiamiento, se costea a través de más impuestos y con emisión monetaria infinita. Esto nos aleja del mundo y de la posibilidad de crecimiento sustentable. Esto es inflación y desaliento en el corto plazo

Es mi obligación decirlo hoy, y denunciar el rumbo torcido, antes de que sea tarde. Aquellos que bancan la demagogia y la solución fácil, no les gustará esto que digo. Prefiero pecar por exceso y no guardarme lo que pienso. Prefiero ser honesto conmigo mismo. Ojalá me equivoque.

Siempre me hago la misma pregunta: Vivimos la última etapa de casi 100 años de frustraciones? O es el comienzo de una etapa que debe marcar la recuperación de nuestro país?

De nosotros depende emerger o seguir sumergidos. Siempre con la verdad, aunque duela. ¡Vamos Argentina!