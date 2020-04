Construcción y comercio con "delivery", las prioridades para Mendoza

Desde el lunes comenzará a cambiar la realidad de Argentina y Mendoza. No porque se haya superado la crisis sanitaria, sino porque la necesidad económica y social obligó a flexibilizar el aislamiento y las restricciones y, de a poco, habrá más actividades permitidas. Mendoza se sumó finalmente al lote de provincias que pidieron habilitar actividades. Lo hizo de manera discreta y en silencio: aunque el gobernador Rodolfo Suarez había dicho que no pediría nada especial, pero por lo bajo sí se trabajaba en preparar los protocolos y herramientas. Suarez no quiere "quedar solo" y prefiere ir en grupo.

En el esquema provincial hay dos actividades prioritarias para activar. Se trata de la construcción y el comercio, pero no a persiana levantada sino con entrega domiciliaria. En el Ejecutivo creen que esas dos actividades pueden generar un rápido movimiento que saque de la quietud económica y fiscal a Mendoza. Sin un despegue, claro está.

Mendoza ha desarrollado plataformas propias, pero durante la semana se anunciará un acuerdo con Mercado Libre para mejorar la sinergia de comercio electrónico en Mendoza. También esperan otro gesto nacional: que los correos funcionen de manera más ágil para las entregas.

El proceso de habilitación no es sencillo. Primero está el pedido formal que hacen los intendentes y gobernadores. Eso se eleva al comité científico donde se analiza la evolución de la pandemia en el sitio (cantidad de casos, si hay o no circulación, capacidad de respuesta del sistema sanitario, etc.). Si a nivel sanitario se otorga el aval, el último paso el netamente político y es la autorización que debe dar el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. La Provincia tiene los protocolos sanitarios para las actividades económicas divididos en 11 bloques. No todo se habilitará de golpe.

Una por una

Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

Oficinas de rentas de las Provincias y los Municipios.

Actividad registral dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con sistema de turnos y guardias mínimas.

El comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración podrá vender mercadería ya elaborada a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los compradores y mediante entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

Atención médica y odontológica programada de seguimiento de enfermedades crónicas y de carácter preventiva, con turno previo. Dos pacientes por hora.

Laboratorio e imágenes con turno previo. Dos pacientes por hora.

Opticas con turno previo. Dos pacientes por hora.

Empresas de seguros y servicios de verificación de siniestros que permitan realizar los pagos por arreglos de los automóviles y motos afectados por accidentes. En ningún caso se podrá atender al público. Todos los trámites deberán hacerse en formal virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación ya advirtieron que el ingreso a una nueva etapa de aislamiento menos rígido va a genera más contagios. Por eso pidieron, en el informe presentado esta mañana, que la población extreme los cuidados. "Va a haber más personas circulando y por eso las medidas de prevención deben ser estrictas", aseguraron las autoridades sanitarias.

Además de las actividades nuevas, los bancos estarán abiertos y también se prevé que las oficinas del Correo Argentino se habiliten para pagos a personas que deben cobrar el Ingreso de Emergencia.

A la espera de ayuda

A pesar de los gestos y el aval incondicional de Rodolfo Suarez, al presidente Alberto Fernández, aún hay temas que generan tensión. Uno de ellos es la demora en la implementación de la ayuda financiera a las empresas.

Por eso desde Mendoza reclaman que se agilicen los créditos con tasa al 24% que se lanzaron y que tanto los bancos públicos como privados deben ofrecer. Es que, entienden, para reactivar la economía las empresas y comercios necesitarán apalancarse en ayuda financiera. Y hay un desfasaje entre los anuncios, la flexibilización inminente y la llegada de las líneas de crédito.

Algo similar ocurre con el pago de obligaciones. ATM y la AFIP no han prorrogado vencimientos, salvo el pago de aportes patronales. Ha quedado a criterio de la autoridad de aplicación si exigen o no el cumplimiento. En ese sentido la presión del sector privado crece para que haya más permisividad.