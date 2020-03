Cornejo, sobre la deuda: "Lo que busca Alberto Fernández es no pagar nada"

El exgobernador Alfredo Cornejo pasó por la mesa de MDZ Radio en el Carrusel de las Reinas, y habló del tema económico que preocupa al país: la reestructuración de la deuda y los problemas estructurales de la economía argentina".

"La economía argentina tiene grandes desafíos y problemas estructurales", señaló Cornejo. "El problema argentino no es la deuda. El gobierno hace énfasis ahí tratando de responsabilizar que estos cuatro años han sido los responsables de la crisis económica argentina", agregó, en referencia al gobierno de Mauricio Macri. "Desde el 2010 la economía argentina no crece. Desafío a cualquiera a que traiga números oficiales distintos. Tenemos el mismo producto bruto del 2010. Registra la riqueza que producen los argentinos, y producimos lo mismo en el 2010, hoy 2020. Nuestro problema es estructural. En el 2010 éramos 40 millones de habitantes, y hoy se estima que somos 44 millones de habitantes. Es obvio que tenemos problemas si no crecemos", agregó.

El diputado nacional además cargó contra el discurso kirchnerista: "La lengua es el músculo más ágil. Se puede decir cualquier cosa, pero la verdad es que tenemos un problema estructural. La deuda se transformó en un problema por sus vencimientos inminentes en el año 2020, pero todos los estados y las empresas rollean su deuda y la reestructuran. La reprograman. Si hubiese ganado Macri hubiera tenido que hacerlo, ganó Alberto Fernández y tiene que hacerlo".

@alfredocornejo se metió con un tema provincial: pidió que,a la par de la ley de @rodysuarez sobre equiparados a magistrados, la Legislatura vote su proyecto que limita la antigüedad de los jueces @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/4tGzCjh9YZ — Juan Carlos Albornoz (@Juan_Albornoz72) March 7, 2020

Sobre las negociaciones que se llevan adelante con el FMI y bonistas, Cornejo destacó que como oposición "acompañamos esa reestructuración de deuda, pero la deuda no es nuestro problema". En este punto esbozó lo que él cree que es el plan del actual gobierno: "Una negociación espectacular de la deuda, con el fondo y los bonistas, sería no pagar nada, que es lo que está buscando Alberto Fernández".

Consultado si cree que esto llevaría a Argentina al default, consideró que "no puedo garantizar que propicie el default. Lo que el gobierno quiere es no pagar nada en estos cuatro años y reprogramarlo a los próximos gobiernos. No sé si los bonistas y el fondo van a aceptar una cosa de ese tipo, si no lo aceptan, se irá al default". "Sería una pésima decisión que se va a vestir en una épica nacional y popular, y el folklore en la Plaza de Mayo, y contra los buitres y todas esas cosas a las que nos tienen acostumbrados. Espero que el pueblo no compre de vuelta ese relato grotesco que es anticapitalista. Quieren consumir como capitalistas, pero para eso tenemos que producir como capitalistas", dijo.

Finalmente, explicó que "nuestro problema de deuda puede solucionarse. Lo ha originado el déficit. El 'nunca más a la deuda' es erróneo. Tenemos que tomar deuda para infraestructura, para crecer, pero a tasas más bajas. Creo que estar más propensos a un 'nunca más de déficit que genera deuda'. Y lo relativizo, porque probablemente, cuando seamos un país creíble como Japón o EEUU, probablemente podamos tener déficit, porque nos van a prestar a tasa 0". "Todo es demagogia, populismo, parece que la magia va a resolver los temas, que la Tarjeta Alimentaria va a resolver los problemas. Crear riquezas es el único requisito para que combatamos la pobreza", finalizó.