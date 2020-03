El Gobierno aseguró que no se usaron dólares de Portezuelo para gasto corriente

En medio de rumores lanzados por parte de la oposición, el Gobierno provincial aseguró este miércoles que se encuentran blindados los dólares que ha comenzado a recibir la Provincia para desarrollar la obra hídrica Portezuelo del Viento.

El rumor que circuló e la Legislatura hablaba de una supuesta utilización "transitoria" de la plata de la obra para gastos corrientes, ante lo cual el Ministerio de Hacienda mostró el alta que le dio este miércoles la AFIP al "fideicomiso de administración y pago para la ejecución de la obra aprovechamiento hídrico multipropósito Portezuelo del Viento y otras obras hídricas" y dijo que transferirá los fondos a nuevas cuentas.

La Provincia ha recibido hasta ahora 21 millones de dólares de los 1.023 millones que ha acordado pagar la Nación a lo largo de varios años. Esos fondos (correspondientes a las dos primeras cuotas) entraron a la Tesorería, pero el Ministerio de Hacienda aseguró que los transferirá a otras cuentas y garantizó que no se ha hecho uso ni siquiera en forma parcial de estos recursos.

La versión de un supuesto desvío de fondos surgió en medio de los roces entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto 2020 y la situación fiscal de la provincia. Pero tuvo muy poco vuelo. Ni siquiera el PJ se animó a avalarlo: "Podrían ir presos si hicieron eso, sería muy violento", razonaron en el peronismo.

De todos modos, el Gobierno y el oficialismo reaccionaron fuerte. "Es una mentira más, todavía no está creada la cuenta para usar los fondos de Portezuelo del Viento y ni siquiera para los pliegos hemos usado plata, todo lo estamos pagando con rentas generales", sostuvo un legislador.

La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por el interbloque Cambia Mendoza, por el cual se declara de interés de la Cámara Baja la construcción de la obra “Represa Hidroeléctrica Portezuelo del Viento” en el departamento de Malargüe pic.twitter.com/KP1aEhdKrj — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) March 4, 2020

"No se puede tocar un solo peso que no sea para otro objetivo que no sea la obra Portezuelo del Viento, así está expresamente puesto en el acuerdo que se firmó, en el que se aceptan las Letras y se acepta el cronograma de esas Letras", agregó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.

En el Poder Ejecutivo cree que la fuente de esta y otras versiones es una que quiere convencer de que las cuentas de la Provincia están en rojo. "El que dice estas cosas debería tener alguna responsabilidad. Ya escuchamos que en febrero no se pagaban los sueldos y ya se pagaron, y hay otro que dice que Mendoza va a entrar en default... habría que ser un toquecito más serios", se quejaron desde el Gobierno.