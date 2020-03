Abogados también se quejan del impacto económico de la cuarentena

Al igual que comerciantes, taxistas y las empresas de turismo, los abogados también han salido a manifestar el impacto económico que ha generado en el rubro el efecto del aislamiento social obligatorio y el parate del Poder Judicial. Por este motivo, el Colegio de Abogados le solicitó a la Caja Forense que aplique "una serie de medidas que resultan imprescindibles para lograr que los abogados y procuradores de Mendoza puedan atravesar la difícil situación que le toca vivir a nuestro país en estos días".

Específicamente, el pedido se funda en que como consecuencia de la cuarentena obligatoria y la feria judicial "la actividad tanto judicial como extrajudicial que desarrollan los profesionales del Derecho ha quedado prácticamente paralizada, situación que produce sin dudas una inevitable repercusión en el trabajo y en los ingresos de nuestros colegas".

Por este motivo piden que la Caja Forense tenga contemplaciones especiales en este momento y suspenda por un plazo de 90 días, los vencimientos de las cuotas mensuales de jubilación. Además, solicitan que "se instrumente el otorgamiento de préstamos personales a corto plazo (6 a 12 meses) por sumas que puedan representar una ayuda para atender necesidades básicas de los profesionales".

Otro de los pedidos que hacen los abogados es "que la Caja Forense disponga suspender por un plazo de 60 días, el pago de las cuotas de los préstamos que esa Institución haya efectivizado en favor de abogados y procuradores". Por último, pidieron que se baje el monto mínimo de aportes en juicio.

"La imposibilidad de ambular libremente, de tener contacto con los clientes, y sobre todo la imposibilidad de poder realizar actividades tales como impulsar procesalmente los juicios que patrocina, o de solicitar la emisión de cheques, tanto en los Tribunales Provinciales, como en los Federales, hacen disminuir de manera más que importante los ingresos que les resultan indispensables para atender sus necesidades básicas y las de su familia", argumentan desde el Colegio de Abogados

"A la luz de estos antecedentes entendemos que la Caja Forense de Mendoza no puede permanecer ajena a esta coyuntura, más aún cuando nos enfrentamos a una situación de verdadera emergencia, la que requiere, no ya de ceñirse a la cuestión puramente económica del organismo, si no a la atención solidaria de las necesidades a las que los hechos y la realidad misma nos enfrenta", en referencia a las medidas que han tomado el gobierno provincial y el gobierno nacional para aliviar la carga de monotributistas y cuentapropistas.

El comunicado lleva la firma de la presidenta del Colegio de Abogados, Andrea Disparte -junto a las del resto de las autoridades de la institución- y está dirigido al presidente de la Caja Forense de Mendoza, Gonzalo Berrios Manzanares.